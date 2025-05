Durante la madrugada del 8 de mayo de 2025, la Policía Nacional del Perú capturó al lugarteniente de Erick Luis Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', quien es uno de los criminales más peligrosos y buscados en Perú, en el distrito de Los Olivos. El arrestado fue identificado como Miguel Ángel Sánchez Chero, alias 'Chino Miguel' o 'El Gordo'.

Sánchez Chero es señalado como un miembro importante la banda criminal Los Injertos del Cono Norte, quienes se dedican al robo de camionetas modelo Hilux, así como en actividades de extorsión y sicariato. El hampón formaría parte de esta red delictiva que opera principalmente en la zona norte de Lima.

Los Olivos: 'Chino Miguel' enviaría arma de guerra a 'El Monstruo'

A bordo de una mototaxi, 'Chino Miguel' fue detenido por la PNP mientras transportaba una granada de guerra, un arma de fuego, un bloqueador de vehículos y varios teléfonos móviles de origen incierto. Frente a ello, la Unidad de Desactivación de Explosivos recogió el artefacto explosivo para identificar de qué tipo se trataría.

"Este sujeto vendría desplazando logística con la finalidad de poder entregar las armas, los bloqueadores y todo lo que podría constituir actividad lesiva para realizar sus famosas 'play', los juegos, la actividad criminal", declaró el coronel Juan Carlos Montufar a Panamericana.

'El Gordo' mantendría comunicaciones con Erick Moreno, según Policía Nacional

Además, informes policiales detallaron el hallazgo de un registro de llamadas y audios a un número extranjero, por lo que la PNP no descarta que Sánchez habría estado en comunicación con 'El Monstruo'. "Al momento de revisarle el celular, (...) hemos visto un teléfono extranjero, específicamente de Brasil. Podría ser que estaría relacionado a este sujeto ['El Monstruo'], por lo cual este pertenecería a esta banda", reveló Montufar.

Frente a las interrogantes de los agentes policiales, Miguel Sánchez negó conocer a Moreno: "No sé quién es el número. No sé de qué me está hablando". Sin embargo, el coronel aseguró que tomarían las medidas correspondientes con el detenido para capturar al resto de integrantes de la banda, además de desarticularla.

