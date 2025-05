Policía atropella a adulto mayor en Cercado de Lima: víctima lucha por su vida en UCI con graves fracturas

Un ciudadano de 77 años identificado como Serapio Huamán Guillén permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Internacional tras haber sido atropellado la noche del viernes 2 de mayo por un efectivo policial en motocicleta. El hecho ocurrió aproximadamente a las 8:00 p.m. en la intersección de la avenida Alfonso Ugarte con el jirón Zorritos, en el Cercado de Lima.

La víctima, un cerrajero de baja estatura y contextura delgada, sufrió múltiples lesiones internas y externas de extrema gravedad. Según detalló su hijo, Hugo Huamán Sánchez, al diario La República, el impacto le provocó entre seis a ocho fracturas costales, una perforación pulmonar, coágulos de sangre en la zona renal y una fractura en la bóveda craneal que afecta ambos ojos. “El bazo se lo partió, así que se lo han extirpado”, declaró.

El testimonio del hijo revela además que el adulto mayor se encontraba consciente tras el accidente de tránsito, pero con signos de confusión. “Le pregunto qué ha pasado y me dice: ‘Estaba en el paradero esperando mi carro y he sentido un golpe por atrás, que me han querido robar’. Él ni siquiera ha visto la moto”, relató.

Adulto mayor se encuentra en UCI.

La familia cuestiona fuertemente la actuación de la Policía Nacional del Perú (PNP), a la que acusan de intentar encubrir al responsable. Al llegar a la clínica, Huamán denunció la falta de información sobre quién trasladó a su padre y señaló trabas para identificar al responsable. “Encuentro a un efectivo policial que solamente aduce que está informando del caso, que no sabe nada. Le pregunto quiénes están aquí, quiénes son las personas responsables... y lamentablemente no me quisieron dar la información”, aseguró.

Según indicó, el suboficial Wilson Perca Mamani se encontraba detenido en la comisaría de Alfonso Ugarte, pero no habría asumido responsabilidad por los gastos médicos. “Intenté llegar a un acuerdo con él para que se hiciera cargo de los gastos y no llegó a más. Lamentablemente, como es un monto grande, el efectivo no tenía la solvencia suficiente, por lo cual decidió no firmar el cargo del pago de la clínica y tuve que firmarlo yo para que pudieran atender a mi papá”, afirmó.

Comisaría Alfonso Ugarte (foto referencial). Foto: X

En medio de esta situación, la familia ha solicitado que la Fiscalía intervenga para evitar la impunidad y exigir justicia. La entrega de las grabaciones de seguridad que podrían esclarecer el caso podría demorar hasta tres semanas, según les fue informado. Actualmente, la víctima permanece con pronóstico reservado. Se estima que estará al menos diez días en UCI y no se descarta que requiera nuevas intervenciones quirúrgicas.

Este medio intentó comunicarse con el suboficial Wilson Perca Mamani y con la Policía Nacional del Perú para obtener su versión de los hechos; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.

