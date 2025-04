Semáforo en mal estado habría provocado accidente entre bus del Metropolitano y mototaxi: "Lo movemos con un palo"

Comerciantes y vecinos de la avenida Caquetá, en San Martín de Porres, denuncian que el accidente registrado entre un bus del Metropolitano y un mototaxi habría sido ocasionado por el mal estado de un semáforo de la zona. Según información brindada a Canal N, los testigos del hecho, que resultó en dos heridos, han declarado que mueven la señal de tránsito con un palo, ya que esta no está correctamente colocada en uno de los postes que la sostiene.

En imágenes transmitidas por el medio televisivo, se observa a un hombre mover el semáforo con una vara de madera, donde se observa como dicha señal, que debería regular el tráfico de la ciudad, se encuentra en pésimas condiciones. "Eso está hace más de un año. Ya ha pasado un accidente antes", señaló una comerciante de la zona, quien aplaudió el acto del sujeto en mención.

Choque entre bus de Metropolitano y mototaxi dejó dos heridos

Tras el accidente de tránsito registrado en San Martín de Porres, ATU informó, mediante un comunicado oficial publicado en X, que el conductor del mototaxi irrumpió intempestivamente la vía exclusiva del Metropolitano, lo que generó el choque con el bus, dejando a dos personas heridas.

Luego de las denuncias realizadas por los vecinos de la zona, La República se comunicó con la Municipalidad de Lima para conocer cuáles son los motivos por los que no se ha procedido con el arreglo del semáforo ubicado en la avenida Caquetá. No obstante, hasta el cierre de esta edición, no obtuvimos respuesta.

Información vía ATU a través de X.

