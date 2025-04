Escolares confiesan su participación en actos extorsivos en Chiclayo: PNP halló explosivos en la mochila de uno de ellos

Consternación ha generado la revelación de dos escolares ante la Policía Nacional sobre su participación directa en actos extorsivos en el distrito de Monsefú, en Chiclayo. Se trata de los escolares de iniciales M. U. G. G. (15) y M. A. N. E. (13), a este último, durante una revisión en el interior de la institución educativa Jesús Nazareno Cautivo, se le encontró en su mochila artefactos pirotécnicos detonantes listos para usarse. Ambos quedaron retenidos.

Amenazas y confesiones

Este caso se destapó el último miércoles 16 de abril cuando la madre del joven T. C. G. (17) llegó a hablar con el director de la I. E. Jesús Nazareno Cautivo para contarle sobre las amenazas de muerte que recibía su hijo por parte de un estudiante. Debido al feriado largo, la autoridad educativa decidió postergar las acciones hasta el lunes 21 de abril, donde en presencia del apoderado de M. A. N. E. y con apoyo de los efectivos de la Comisaría Monsefú, se logró conocer mayores detalles de esta complicada situación.

Es entonces que luego de revisarle y encontrarle en su mochila dos artefactos explosivos elaborados con pirotécnicos detonantes, una mascarilla y un pasamontañas, el menor reveló haber hecho explotar el 14 de abril uno de estos mismos objetos en un inmueble de la calle Circunvalación de Monsefú, donde, además, dejó un manuscrito extorsivo. Todo se habría ejecutado bajo las órdenes de T. C. G y con la promesa de un pago de 500 soles; del cual solo se desembolsó 30 soles, según la declaración del adolescente.

No obstante, eso no fue lo más grave que contó el muchacho a los uniformados, sino que detalló cómo, presuntamente, T. C. G. le había enseñado a empuñar y disparar un arma de fuego en una chacra de Monsefú. Esto como parte de su proceso de instrucción para su posterior participación activa en la supuesta banda 'Los menores de Monsefú'.

Hizo de "campana" en otro atentado

Las diligencias en este caso llevaron a los policías del área de Investigaciones de la Comisaría Monsefú a intervenir también al escolar M. U. G. G., el cual aseguró en su declaración haber cumplido en una ocasión la tarea de "campana" mientras T. C. G. detonaba dos artefactos explosivos en una vivienda de la calle Sucre del mismo distrito. El alumno manifestó que los dos huyeron rápidamente del lugar tras lograr su objetivo y que no recibió ninguna amenaza ni dinero por su participación en esta falta.

Finalmente, los dos quedaron retenidos por la Policía Nacional como parte del procedimiento, pero luego fueron entregados a los representantes de la Fiscalía de Familia para que actúen de acuerdo a sus facultades.

GRED toma acciones

Este martes 22 de abril, el gerente regional de Educación, Juan Vargas Rojas, informó que han tomado acciones en ese caso a través del despliegue de un equipo de especialistas para que brinde apoyo psicológico y emocional a los escolares involucrados y su entorno, a fin de que se puedan reincorporar a sus labores educativas a la brevedad, sin perjuicio de la indagación que desarrolle la Policía Nacional y el Ministerio Público.