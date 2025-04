El genio ayacuchano que sacó uno de los puntajes más altos de Beca 18: se inspiro en su padre albañil para estudiar ingeniería civil en la PUPC

Desde muy joven, Jhony Luis Palomino Berrocal ha demostrado una fuerte vocación por el estudio y una firme determinación para superar las barreras que enfrentan muchos jóvenes en el Perú. Nacido en Huamanga, región Ayacucho, Jhony ha convertido las dificultades en motivación y ha alcanzado un objetivo que marca el inicio de una nueva etapa en su vida académica y profesional. Con solo 18 años, estudia la carrera de Ingeniería Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), tras obtener el segundo puesto a nivel nacional en la modalidad Repared de Beca 18–2025, del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

Desde pequeño, Jhony se sintió atraído por el mundo de la construcción, inspirado por el trabajo de su padre como albañil. “Me gustaba ver cómo era la dinámica de la construcción, cómo se hacen las columnas, dónde van las vigas, la zapata y eso”, recuerda. Esta vocación, sumada a su esfuerzo constante, lo llevó a destacarse como uno de los mejores alumnos en la institución educativa emblemática Mariscal Cáceres, donde cursó la primaria y secundaria.

¿Cómo postuló a la Beca 18 de Pronabec?

El camino que lo llevó a postular a Beca 18 comenzó con su inscripción en el Registro Especial de Beneficiarios de Reparaciones en Educación (REBRED), al que accedió a través de su madre, Felicitas Berrocal. Ella forma parte del Registro Único de Víctimas (RUV), al haber sido reconocida como afectada por los hechos de violencia ocurridos en el país entre 1980 y 2000. Gracias a este antecedente, Jhony pudo participar en la modalidad Repared del concurso, destinada a jóvenes que forman parte del proceso de reparación integral impulsado por el Estado peruano.

Felicitas recuerda con emoción la niñez de Jhony: “Era muy travieso, pero también estudioso. Él soñaba con estudiar en Lima, pero yo tenía pocas posibilidades. Ahora lo logró, estoy orgullosa de él”, cuenta, demostrando que Jhony no solo heredó la fortaleza de su madre, sino también su capacidad de soñar en grande, incluso en medio de la adversidad.

La beca que obtuvo cubre los costos de su carrera universitaria y otros beneficios, lo que le permitirá enfocarse por completo en su formación profesional. Jhony es un ejemplo de perseverancia y resiliencia, y espera retribuir al país y a su comunidad con su trabajo.

Para Jhony Luis Palomino Berrocal, sus padres han sido su mayor apoyo y soporte académico. Foto: Andina

¿Cuáles son sus metas a futuro como profesional?

Con miras al futuro, Jhony sueña con fundar su propia empresa constructora y ejecutar proyectos de infraestructura en las regiones más vulnerables del país.

“Mi sueño es construir hospitales, colegios y carreteras para contribuir al desarrollo del país. Por eso, agradezco a Beca 18, ya que me da la oportunidad de estudiar en una universidad prestigiosa y me ofrece todos los beneficios que me está entregando”, expresó Jhony con convicción.

¿Cómo puedo postular a Beca 18 de Pronabec?

Para postular a una Beca 18 de Pronabec, debes saber lo siguiente: