Director de la Defensoría PNP minimiza reclamo de transportistas: "¿Ganan lo suficiente para ser extorsionados?"

Durante una reciente entrevista con Nicolás Lucar, el Director General de la Policía Nacional del Perú, Máximo Ramírez, minimizó el reclamo de miles de transportistas frente a la ola de violencia en toda la ciudad, la cual ya ha cobrado la vida de decenas de ellos.

En ese sentido, Ramírez cuestionó a los transportistas y aseguró que no ganan lo suficiente para ser víctimas de extorsión. Pese a que el índice delictivo aumenta, pareciera que las autoridades son ajenas a la realidad que enfrentan miles de ciudadanos diariamente. "Yo te digo una cosa, un transportista o un chofer ¿Tú crees que gana lo suficiente como para ser extorsionado?", se le escucha decir a Máximo Ramírez en conversación con Exitosa.

Director General de la Defensoría de la PNP minimiza reclamos de transportistas

Las declaraciones de Ramírez se produjeron en un contexto de creciente preocupación entre los transportistas, quienes han denunciado un aumento en las extorsiones que ponen en riesgo su seguridad y la de sus familias. A pesar de la gravedad de la situación, el director de la Defensoría pareció minimizar el impacto de estos delitos, lo que ha generado la indignación de los ciudadanos.

"Indudablemente que no (transportistas no ganan lo suficiente para ser extorsionados). Son gente humilde igual que nosotros. Entonces, no son grandes empresarios ni grandes capitales. He visto con asombro cómo en la empresa El Chino se creen dueños de las pistas y ponen tres grandes vehículos para que los carros no transiten", se le escucha decir al Director General de la Defensoría de la Policía luego de que el dirigente de transportistas, Edgar Vitor, diera a conocer sus reclamos frente a la ola de violencia.

Frente a las declaraciones de Ramírez, el periodista Nicolás Lucar lo increpó señalando los diferentes sectores de transporte que han sido golpeados por las extorsiones y sin importar su situación económica. "Han asesinado la semana pasada a una chica en Comas porque no podía pagar la extorsión. Extorsionan a mototaxistas y según el tamaño del negocio te clavan una extorsión", sostuvo Lucar en respuesta a lo mencionado por Ramírez.

El contexto de inseguridad en el sector de transporte

Conductores de distintas empresas de transporte se unieron al paro de transportistas este 7 de abril, motivados por el aumento de casos de extorsión y asesinatos. Desde las 4:00 a. m., el paradero Fundición, situado en Puente Piedra, se convirtió en el punto de encuentro para las protestas. Compañías como Consorcio, 'El Chino', Vipusa y 'El Rápido' han suspendido sus servicios.

El objetivo de esta movilización es exigir acciones concretas contra las extorsiones y garantizar la seguridad de los choferes que operan en diversas rutas de Lima. Además, se ha confirmado la participación de varias empresas de transporte, y se espera que más ciudadanos se sumen a esta manifestación pacífica, que busca poner fin a la creciente violencia. En este momento, los transportistas se encuentran frente al Congreso de la República, aguardando ser atendidos por los legisladores.

