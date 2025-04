Docente de la UNSA en presunto estado de ebriedad agrede a personal y daña equipos universitarios en Arequipa

El catedrático de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) en Arequipa, Pedro Flores Larico, docente de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica, fue captado en un video en aparente estado de ebriedad mientras intentaba ingresar por la fuerza a la casa de estudios.

En las imágenes difundidas, se observa a Flores reaccionando de manera agresiva contra el personal de seguridad, a quienes acusó de impedirle "firmar su asistencia". Durante el altercado, con voz entrecortada, se le escucha decir: “Yo me he bajado a rectores, no me voy a bajar a estas huev… No estoy mareado, por si acaso”.

Docente de la UNSA en aparente estado de ebriedad enfrenta proceso disciplinario

Antes de retirarse por orden del personal de seguridad, el docente Pedro Flores Larico, de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica, destrozó el equipo de marcación de asistencia utilizado por estudiantes y profesores. Además, arrojó el celular de un trabajador que registraba el incidente.

Según informó la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), el hecho ocurrió a inicios de marzo y fue reportado oficialmente por el personal afectado. Como consecuencia, se inició un proceso administrativo en su contra. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si el catedrático seguirá dictando clases cuando la universidad retome sus actividades el próximo lunes 7 de abril.

