En el frenesí del transporte público en Lima, una figura peculiar destaca entre el bullicio de las calles: los dateros. Estos trabajadores, apostados en paraderos estratégicos, lanzan códigos numéricos a los conductores, una práctica que puede resultar enigmática para los transeúntes, pero que cumple una función esencial en la logística del transporte urbano en Perú.

A diferencia de los inspectores municipales o controladores de tráfico, los dateros operan de manera independiente, brindando información en tiempo real sobre la frecuencia y capacidad de los buses y combis. Su trabajo es vital para que conductores y cobradores optimicen su estrategia de recolección de pasajeros, evitando acumulaciones o demoras excesivas.

¿Cuál es el trabajo de los dateros en el transporte público?

Los dateros son personas que se ubican en paraderos clave para observar y analizar el flujo de buses y combis en las rutas más transitadas de Lima. Su principal función es informar a los conductores y cobradores sobre la cantidad de pasajeros en los vehículos que circulan, la distancia entre unidades de la misma ruta y el tiempo estimado entre un bus y otro.

Cada número que gritan tiene un significado específico. Por ejemplo, si un datero dice "quince", está indicando que el último bus que pasó llevaba quince pasajeros a bordo. Si menciona "dos", significa que el siguiente bus está a dos minutos de distancia. Asimismo, también puede informar acerca de la cantidad de buses que han circulado por determinada ruta.

El transporte público en Perú es mayormente informal y opera bajo un sistema de competencia directa, en el que los conductores de buses y combis buscan atraer a la mayor cantidad posible de pasajeros. En este contexto, la información de los dateros resulta crucial, ya que permite a los choferes ajustar su estrategia en función del tráfico y la demanda de usuarios.

La información de los dateros resulta crucial para las decisiones de los conductores y cobradores. Foto: urbanista.lat.





¿Cuánto dinero pueden ganar los dateros al día?

El salario de los dateros no es fijo, ya que depende del número de unidades de transporte que asistan en un día. En promedio, cada conductor les da entre 10 y 50 céntimos por la información proporcionada. Aunque pueda parecer una cantidad baja, al final de la jornada pueden sumar ingresos significativos.

Si un datero trabaja en una avenida concurrida y asiste a alrededor de 500 buses o combis en un día, podría obtener entre S/ 50 y S/ 250 diarios. Esto equivale a un salario mensual de aproximadamente S/ 1.200 a S/ 3.000, dependiendo del tráfico y la generosidad de los conductores.

No obstante, este ingreso no está garantizado. Hay días en los que el tránsito es menor, lo que reduce el número de unidades atendidas. Además, algunos choferes pueden decidir no pagarles, lo que impacta directamente en sus ganancias diarias. A pesar de esto, muchos dateros logran mantenerse en este trabajo gracias a la constancia y al conocimiento de los patrones de tráfico en la ciudad.

Foto: captura de Youtube/"Al sexto día".

¿Cuáles son las jergas más usadas entre 'dateros' y conductores?

El mundo del transporte público en Lima tiene su propio lenguaje, en el que los dateros y conductores utilizan una serie de jergas para comunicarse rápidamente. Algunas de las expresiones más comúnmente usadas incluyen:

"Está sopa" : indica que el bus o combi está completamente lleno, sin espacio para más pasajeros.

: indica que el bus o combi está completamente lleno, sin espacio para más pasajeros. "Planchado" : se refiere a que todos los asientos están ocupados, pero no hay pasajeros de pie.

: se refiere a que todos los asientos están ocupados, pero no hay pasajeros de pie. "Chantón" : describe a un conductor que avanza lentamente en busca de más pasajeros.

: describe a un conductor que avanza lentamente en busca de más pasajeros. "Pampa" : significa que el camino está despejado y sin tráfico.

: significa que el camino está despejado y sin tráfico. "Embalado": se usa cuando un vehículo avanza rápidamente sin hacer muchas paradas.

Estas expresiones forman parte del código que facilita la interacción entre dateros, cobradores y choferes, permitiendo una comunicación rápida y efectiva.