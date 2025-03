Con información de Thalía Gutierrez

Nuevo crimen en Comas. El empresario cervecero y uno de los dueños de la discoteca Fogata en Collique fue asesinado a balazos mientras cerraba su negocio de venta de licores. El adulto mayor de 61 años, identificado como Martín Alfredo Arteta Díaz, habría sido víctima de extorsión, pues le habrían solicitado S/60.000 como cupo debido al rubro al que se dedicaba.

De acuerdo a las cámaras de seguridad, el empresario cervecero se encontraba cerrando su negocio cuando fue atacado a balazos, cayendo al piso de manera instantánea. Tras el hecho, se oye que un vehículo, aparentemente motocicleta, emprende la huida, mientras que una persona se acerca a auxiliarlo y lo suben a la tolva de un patrullero PNP.

Asesinan a próspero empresario cervecero en Collique

"Entré para llenar la cerveza a la máquina, pero ni bien entro, escucho como cuatro disparos. Regreso y Martín estaba ya en el piso", señala un testigo, quien prefiere mantenerse en el anonimato para evitar represalias. En tanto, de acuerdo a las imágenes, el presunto sicario habría sido captado: vestían polo blanco, jean azul y zapatillas blancas; y huyó corriendo tras los disparos.

El crimen ocurrió en la calle Revolución en Collique y, según los primeros reportes, el homicida habría escapado por la avenida Huascarán. Asimismo, según testigos, tras el hecho no había vehículo para trasladar a la víctima, por lo que esperaron la llegada de un patrullero. "Él todavía ha estado vivo en el hospital, pero como no podían parar la hemorragia, se desangraba", afirma un testigo.

Martín Arteta falleció en el hospital Sergio Bernales de Collique y es recordado como un emprendedor y trabajador. Desde hace 15 años inició su negocio, pero en 2024 tuvo que cerrar por amenazas de extorsión. "Él viene desde abajo, yo he trabajado con él, he sido su mano derecha. Me comentó que sí había (extorsión) el año pasado y cerramos el local septiembre, octubre y noviembre. No se trabajó", señala su amigo.

Capturan a presuntos sicarios en Comas

La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Unidad de Secuestros de la Dipincri, logró la captura de dos sujetos presuntamente involucrados en un caso de extorsión y el asesinato del empresario cervecero en Comas. Tras el reporte del asesinato en la zona de Collique, los efectivos implementaron el "Plan Cerco", con el objetivo de dar con los responsables.

La captura se produjo cerca del paradero Chacracerro, en la avenida Tupac Amaru, donde los dos delincuentes fueron detenidos mientras se trasladaban a bordo de una motocicleta lineal color rojo y negro de marca Honda. Estos portaban armas de fuego abastecidas al momento de su intervención. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Dipincri, donde se llevarán a cabo las investigaciones del caso.

