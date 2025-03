La historia de Eugenia Salguero es un claro ejemplo de cómo la determinación y la perseverancia pueden cambiar el rumbo de una persona. Luego de trabajar durante 14 años en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), decidió que su vida necesitaba un cambio radical. Renunció a su trabajo para dedicarse por completo a la venta de cosméticos, con la que logró viajar al extranjero, tener su propio vehículo y mudarse del distrito de Ate a Surco.

Su decisión de dejar un empleo estable para sumergirse en el mundo del emprendimiento no fue fácil. Sin embargo, encontró en la venta de cosméticos la oportunidad de generar ingresos sin depender de un horario fijo. Con el tiempo, su desempeño le permitió consolidarse como una de las líderes más destacadas en su sector, logrando un crecimiento profesional y económico que superó sus expectativas.

¿Quién es Eugenia Salguero?

Eugenia Salguero, de 50 años, nació y creció en el distrito de Ate, un lugar que marcó sus primeros pasos en el mundo laboral. Su experiencia como secretaria en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) le proporcionó estabilidad, pero también le mostró las limitaciones de un empleo con horarios fijos y crecimiento restringido. Durante este tiempo, empezó a interesarse por los productos de Yanbal, inicialmente como consultora.

“Llegué a Yanbal porque me gustaban los productos. Me puse a vender para que me genera una ganancia y con eso comprarme los productos que quería para mí. En el camino me di cuenta de que había una oportunidad de negocio y me gustó la independencia que te ofrecía al no estar ligada a un horario de trabajo como en el Ministerio de Agricultura, donde trabajaba de 8 a.m. a 5 p.m.”, señaló.

Al ver los beneficios de la independencia financiera, tomó la decisión de enfocarse en la venta de cosméticos y liderar su propio equipo. Hoy radica en Surco, un distrito donde logró establecerse gracias a su esfuerzo y dedicación en Yanbal, aunque su centro de operaciones se encuentra en Ate. Su crecimiento profesional le ha permitido mejorar su calidad de vida y alcanzar sueños que parecían inalcanzables, como el costear un tratamiento para poder quedar embarazada.

¿Por qué tomó la decisión de dejar de trabajar en el MIDAGRI?

Durante su etapa en el MIDAGRI, aunque tenía estabilidad económica, sentía que no tenía la libertad suficiente para alcanzar sus metas personales y económicas. En su trabajo entregaba cada mañana periódicos de El Comercio. Un día, su jefe nota que en la revista Somos aparece Eugenia en una noticia que mostraba la entrega de camionetas a directoras de Yanbal, entre ellas, Eugenia.

“Me dijo ‘yo soy gerente cuántos años acá, tengo maestría, y no puedo renovar mi carro. A ti te acaban de entregar uno del año’. Eso me hizo tomar la decisión de retirarme del Ministerio porque con Yanbal ya estaba empezando a ganar más y tener la oportunidad de ganar una cumbre a Roma y un vehículo propio fue tocar el cielo”, relató.

Su elección también estuvo motivada por su deseo de ser madre. A los 41 años, tras someterse a un costoso tratamiento in vitro, logró tener a su hijo. Gracias a la flexibilidad de su trabajo, pudo dedicarle tiempo a su crianza sin descuidar su desarrollo profesional. Para ella, este equilibrio entre familia y trabajo ha sido una de las mayores bendiciones que Yanbal le ha brindado.

¿Cómo logró Eugenia Salguero tener éxito en Yanbal?

El camino hacia el éxito en Yanbal no fue sencillo. Eugenia Salguero tuvo que aprender a formar directoras y liderar un equipo. Al inicio, la falta de experiencia representó un reto, pero su persistencia y deseo de superación la llevaron a capacitarse constantemente.

Uno de los aspectos que más la motivaron fue el reconocimiento que recibían las líderes dentro de la organización. La posibilidad de ganar premios, como autos y viajes, la impulsó a esforzarse cada día más. Con el tiempo, su equipo creció y logró formar una comunidad de más de 150 consultoras, con 21 directoras bajo su tutela.

Actualmente, su principal objetivo es alcanzar el nivel de máster en Yanbal y obtener una nueva camioneta. Paralelamente, busca ayudar a más mujeres a transformar sus vidas a través del emprendimiento.