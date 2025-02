Una joven periodista, identificada como Shila Herrera, denunció que es acosada por su excompañero de colegio con quien no tenía contacto hace 20 años. No obstante, la mujer asegura que repentinamente, el sujeto la volvió a encontrar y no ha parado de acosarla en las redes sociales ni por mensajes. Incluso, el acusado pega afiches con el rostro de la comunicadora en postes de alumbrado público.

El sujeto, identificado como Luis Omar Córdova, viene amenazando y difamando a Herrera de ser una estafadora. Por ello, aseguró que no se detendrá hasta vengarse de ella, lo cual mantiene en incertidumbre y miedo a la mujer, quien pese a su pedido de ayuda, no ha tenido el respaldo necesario de las autoridades en este caso.

Sujeto acosa a su excompañera de colegio y amenaza con vengarse

De acuerdo con las declaraciones de la denunciante, luego de 20 años, Luis Omar Córdova buscó a su excompañera para amenazarla y difamarla. "Comienza a escribir en las redes sociales donde yo trabajaba. Luego veo que me envía amenazas, pero no entendía el contexto. Desde hace 3 años ha colgado una foto con un video mío de cualquier lugar donde he trabajado acusándome de extorsionadora y secuestradora", empezó diciendo la mujer.

"Este sujeto, en su mundo, quiere buscar justicia a mano propia por algo que yo no he cometido y que en su mente él ha creado. Ahora, sus vecinos y familiares me dicen que este sujeto tiene pleno conocimiento de lo que está haciendo. O sea, no es una persona que denote problemas mentales, sabe lo que hace, está consciente de lo que realiza", agregó. Tras ello, la mujer mostró los afiches que el hombre compartía en redes sociales y en diversos espacios públicos en donde aparece el rostro de la periodista siendo difamada y amenazada.

Denuncia solo procedió como violencia psicológica

Shila Herrera aseguró que tiene las medidas de seguridad por parte del Ministerio de la Mujer, sin embargo, la denuncia solo ha procedido como violencia psicológica. Por ello, la periodista expresó su indignación al no poder denunciar las calumnias, las difamaciones ni las amenazas que ha recibido.

"Ha colocado sus afiches afuera de mi trabajo, está cada vez más cerca físicamente (...) Ya se le aclaró que no puede colgar esos afiches, pero le ha valido", indicó la mujer, quien también señaló que el sujeto conoce hasta la casa de su madre. "Hay un afiche que ha sacado del edificio donde vive mi mamá. Entonces, él ya sabe donde vive mi mamá, está cerca de mí. No puedo hacer ninguna denuncia efectiva hasta que él se acerque y accione lo que quiera hacer: quemarme, atropellarme, pegarme o atacarme", sostuvo.

Mujer asegura que no tiene respaldo de las autoridades

Pese a que Shila Herrera denunció que la obsesión del sujeto es muy grande, no obtuvo el respaldo de las autoridades. "Hace seis meses no puedo salir sola de mi casa (...) lo que me dicen las autoridades es 'múdese', ¿por qué tengo que mudarme, con qué logística? Mis hijos estudian además. Entonces, por qué yo tengo que limitar mi libertad y no pueden limitársela a este sujeto", finalizó la denunciante.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

