Madres de niños que murieron atropellados por furgón en el Rímac claman justicia: "Nos quitó el mejor regalo de la vida"

Las madres de los dos niños que murieron tras ser atropellados por una furgoneta frente al centro comercial Las Malvinas de Cantagallo, en el distrito del Rímac, claman justicia. Durante la mañana de este 21 de febrero, se realizó el velorio de los menores, casi dos días después del fatal accidente vehicular.

En conversación con Latina TV, el abogado de las madres explicó que el conductor de la furgoneta ha sido detenido. "Pido justicia por mi hijo, que no quede impune, que no salga ese monstruo que atropelló a mi hijo (...) Esta vía auxiliar no debe existir. Pedimos a las autoridades del Rímac que no debería existir esta vía doble. Ahora es con mi hijo, mañana más tarde será con otros niños", expresó la señora Sonia.

"La vida de mi hijo no tiene precio. Me quitaron el mejor regalo de la vida. Yo siempre he luchado por mis dos hijos. He trabajado duro, no había frío o calor. Él ha sido un niño muy inteligente, que hasta llegó a compartir con la presidenta el estrado", comentó Vilma, otra madre de familia.

Los hechos

El trágico accidente de tránsito ocurrió en la pista auxiliar del kilómetro 6.5 de la Vía de Evitamiento, en la zona limítrofe entre Cercado de Lima y el Rímac. Los dos niños, de 3 y 6 años, jugaban con un scooter cuando fueron embestidos por una furgoneta que circulaba por la vía.

El impacto fue fatal para el menor de 6 años, quien perdió la vida en el lugar. Por su parte, el niño menor fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, pero los médicos confirmaron su fallecimiento poco después. El conductor del vehículo, identificado como Gabriel Alberto González Maldonado, fue arrestado y llevado a la División de Investigación de Accidentes de Tránsito de Lima Centro.

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto del accidente. Ante esta evidencia, madres de familia exigen a las autoridades revisar las imágenes y garantizar que el caso no quede impune.

Canales de emergencia

Recuerda que ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.