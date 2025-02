Mujer visita Perú tras vivir 20 años en EE. UU. y mototaxi la asalta: vehículo la arrastró por 15 metros

Lidia Neira es una madre de familia llegó al Perú de vacaciones tras vivir durante 27 años en Estados Unidos. Sin embargo, hace tres semanas, sufrió un violento asalto en el distrito de Villa María del Triunfo.

Un delincuente a bordo de una mototaxi la asaltó y la arrastro por hasta 15 metros. El impactante robo quedó registrado por cámaras de seguridad. La mujer de 65 años terminó con fuertes lesiones y quemaduras.

"Yo ahorita mismo tengo miedo. El impacto que he tenido ha sido un poco traumático, soy una persona grande y la lesión que me ha dejado en el brazo, una quemadura de segundo grado por el arrastre; también lesiones en mi pierna, con el cráneo y tobillo fracturado", explicó en Latina TV.

La madre de familia ya ha denunciado el caso ante la Policía Nacional del Perú (PNP), pero hasta el momento todavía no tiene resultados. Asimismo, menciona que tenía planes de realizar negocios en el país, pero todo se vio truncado debido a sus lesiones.

"Mis hijos están allá con mi esposo. Acá he venido con mi nieta mayor para hacer negocio. Tenemos planes también de vender la casa", indicó.

"Mis hijos me dijeron no vayas"

De igual manera, señala que sus hijos, quienes viven en Estados Unidos, le advirtieron sobre los altos índices de criminalidad que afecta a los peruanos. "Mis hijos de allá (me dijeron) no vayas porque siempre hay robos, asaltos, bombas que ponen a los negocios (...) Ellos han querido que viaje con yeso y todo para allá por seguridad. Ellos viven con miedo por la delincuencia en Perú. Yo les dije que no porque tengo que hacer el tratamiento acá porque en el aeropuerto los tickets no me lo quieren dar", comenta.

Lidia señala que no va a poder caminar durante un mes debido a las fracturas de una de sus piernas y, tras recuperarse, es probable que regrese a Estados Unidos. Finalmente, envía un mensaje a las autoridades: "La seguridad no se lo puede garantizar nadie, ni a un peruano ni a un turista. Solo pido que pongan mano dura a la delincuencia. Hay muchas cosas que están pasando y no están haciendo nada", concluye.

