Chery le da la bienvenida a Angie Arizaga y Jota Benz como sus nuevos embajadores: La camioneta perfecta para su nueva familia

Chery Perú anunció la incorporación de Angie Arizaga y Jota Benz, reconocidos artistas y figuras públicas, a su distinguido equipo de embajadores de marca. Angie Arizaga, destacada influencer peruana y exintegrante de un popular reality show, es una de las personalidades más queridas en el país gracias a su carisma y autenticidad. Desde enero de 2025, Angie conduce el programa matutino *Despierta y Conecta* en Radio Corazón, consolidándose como una voz influyente en temas de interés familiar y entretenimiento. Por su parte, Jota Benz, cantante y personalidad reconocida, también cuenta con una trayectoria en programas de telerrealidad y ha ganado el cariño del público con su talento musical y su espontaneidad. Ambos, ahora padres primerizos, han conquistado a miles de seguidores con un estilo de vida que refleja cercanía, autenticidad y compromiso familiar, cualidades que los convierten en representantes ideales para la Tiggo 8 Pro Max. Con esta nueva colaboración, Chery refuerza su conexión con las familias peruanas, destacando su enfoque en seguridad, tecnología y confort.

La Gerente de Marketing de Chery en Peru, Milagros Zevallos, expresó su entusiasmo por esta nueva colaboración: «Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Angie Arizaga y Jota Benz a nuestra familia de embajadores. Su estilo de vida familiar, autenticidad y compromiso encajan perfectamente con los valores de Chery y con lo que la Tiggo 8 Pro Max representa: seguridad, confort y tecnología de vanguardia para las familias peruanas. Estamos seguros de que esta colaboración reforzará nuestra conexión con el público peruano».

Este anuncio marca un hito en el compromiso de Chery Perú con sus consumidores, reafirmando su enfoque en ofrecer vehículos que se adapten a las necesidades de las familias modernas. Con la Tiggo 8 Pro Max como el modelo insignia de esta nueva alianza, la marca continúa consolidándose como líder en el mercado automotriz peruano.

La llegada de su pequeño ha marcado una etapa llena de emociones y nuevos comienzos para Angie Arizaga y Jota Benz. En este nuevo capítulo, Chery se convierte en su mejor aliado, destacándose como una marca que entiende las necesidades de las familias modernas al ofrecer vehículos, como la Tiggo 8 Pro Max, que priorizan la seguridad, el confort, el diseño y la tecnología de vanguardia.

La seguridad, una prioridad para Chery y las familias

Chery se posiciona como la elección ideal para familias que buscan protección en cada trayecto. Sus vehículos están equipados con avanzados sistemas de seguridad de alta tecnología que aseguran que tanto los padres como los más pequeños puedan disfrutar de cada viaje con total tranquilidad, sin importar el destino.

Angie y Jota han confiado en Chery no solo por su compromiso inquebrantable con la seguridad y el bienestar de sus pasajeros. Como nuevos padres, cada decisión en su vida gira en torno a la protección de su pequeño y, la Tiggo 8 Pro Max, una camioneta perfecta para la familia que les brinda Chery con 9 airbags y sistemas de asistencia de conducción, les da la confianza necesaria para afrontar esta nueva etapa con total tranquilidad.

Tiggo 8 Pro Max, comodidad y espacio para cada aventura familiar

Además de su enfoque en la seguridad, la Tiggo 8 Pro Max de Chery está diseñada para proporcionar un confort superior. Con interiores espaciosos y tecnología intuitiva, esta camioneta se adapta perfectamente a las necesidades de una familia en crecimiento. Su interior de lujo, tres filas de asientos premium y calefacción eléctrica hacen de la Tiggo 8 Pro Max el compañero ideal para cada aventura familiar, brindando el espacio y la comodidad necesarios para disfrutar de un viaje placentero.

La Tiggo 8 Pro Max ha sido diseñada pensando en la seguridad como una prioridad absoluta. Este modelo ha sido sometido a rigurosas pruebas de colisión, obteniendo 5 estrellas ANCAP, una de las calificaciones más altas en seguridad vehicular. Además, está equipada con sistemas de seguridad avanzados, como el sistema ADAS (Advanced Driver Assistance System), que incluye asistencias como frenado autónomo de emergencia, advertencia de cambio de carril y control crucero adaptativo. Estas características no solo protegen a los ocupantes, sino que también previenen accidentes, asegurando que cada trayecto sea más seguro y tranquilo. Para Angie, Jota y su pequeño bebé, estos sistemas representan la confianza y el respaldo que necesitan en cada nueva aventura familiar.

Al igual que la Tiggo 8 Pro Max, los vehículos de Chery no solo conectan a las familias con sus destinos, sino que también aseguran que cada trayecto sea seguro, cómodo y memorable. Para Angie y Jota, esto significa disfrutar de cada recorrido con comodidad, mientras crean momentos inolvidables junto a su pequeño.

Una marca que evoluciona con sus usuarios

Como la marca china líder en exportaciones y un referente global en innovación automotriz, Chery continúa consolidando su posición como un socio estratégico para las familias. Chery se mantiene a la vanguardia, adaptándose a las necesidades de sus clientes y acompañándolos en cada etapa de sus vidas.

Angie Arizaga, Jota Benz y su pequeño bebe representan la esencia de lo que Chery busca en sus embajadores: familias que comparten un compromiso con la excelencia, la seguridad y la búsqueda constante de momentos significativos. En esta nueva etapa, Chery reafirma su misión de ser mucho más que un vehículo: un aliado confiable en cada camino recorrido.

Acerca de Chery

Chery, fundada en el año 1997, es una marca automotriz china con influencia global. Tiene la fuerza de I + D más poderosa de motores, cajas de cambios, chasis y otras tecnologías centrales entre las marcas de automóviles chinas, y ha establecido un equipo global de I + D de automóviles de más de 5.500 personas. Mientras tanto, Chery es también la primera empresa automovilística china en exportar vehículos, piezas CKD, motores y tecnología y equipos de fabricación de vehículos al mundo. Hasta ahora, Chery ha exportado sus vehículos a más de 80 países y regiones, con casi 9,4 millones de usuarios en todo el mundo, ocupando el primer lugar en el número de vehículos exportados desde China durante 21 años consecutivos. Para más información ingresar en https://www.chery.com.pe/

Sobre Astara: the Open Mobility Company

Somos una empresa de movilidad, con un enfoque centrado en las personas, comprometida con la sostenibilidad.

Con una facturación de 5.200 millones de euros a nivel global en 2023 y un equipo diverso de 3.000 personas, cerca de 50 nacionalidades, 19 países en 3 continentes (Europa, Latinoamérica y Sudeste Asiático), Astara pone a disposición de sus clientes un completo ecosistema de movilidad con servicios de compra, suscripción, carsharing y asesoría. Todo ello respaldado por la inteligencia de datos y apoyado por la plataforma Astara.

En Perú está presente hace más de 18 años, como importador y representante exclusivo de 7 marcas automotrices.

MOVE. IT'S YOUR RIGHT.

Para más información sobre Astara, visite: www.astara.com

