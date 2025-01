Alcalde investigado por periodista asesinado: “No tengo conexión con el crimen de Medina”

El lunes de enero, en su habitual programa “Cadena Sur Noticias”, el periodista Gastón Medina Sotomayor dedicó un espacio para informar sobre las presuntas irregularidades de la gestión del alcalde provincial iqueño, Carlos Reyes Roque, como la adquisición de camiones compactadores para el recojo de desperdicios y la venta de terrenos del municipio sin autorización del concejo.

“Contraloría hace jaque mate a Carlos Reyes y, ante ello, alcalde evidencia su desesperación. Con argumentos falaces, funcionarios de la Municipalidad de Ica, pretenden desvirtuar el demoledor informe de la Contraloría por la compra de camiones compactadores de basura”, dijo Gastón Medina en el programa.

Horas después de la emisión del programa, al mediodía, el periodista Medina fue atacado y asesinado por un sicario en la puerta de su casa.

Debido a las publicaciones de Gastón Medina relacionadas con el alcalde Carlos Reyes, algunos medios de comunicación especularon que el periodista fue asesinado en represalia por su labor noticiosa.

El alcalde provincial iqueño Carlos Reyes negó haber tenido algún tipo de participación en el homicidio de Gastón Medina.

“En primer lugar, lamento la muerte del periodista. Y rechazo totalmente cualquier tipo de vinculación que se me quiera hacer referente (al crimen). Gastón Medina anunció en su espacio el caso de la compra de las compactadoras, pero una cosa es hablar de irregularidades, y otra cosa es hablar de delitos”, expresó el alcalde de Ica.

“Y respecto al caso del terreno, no hemos sido notificados al respecto. Gastón Medina tenía conocimiento de algo que nosotros no sabíamos. ¿Qué relación tendría esta noticia con la muerte del periodista? No tiene ninguna relación”, declaró Reyes a La República.

“Si se investiga un poco más sobre el trabajo de Gastón Medina se darán cuenta que abarcaba varios temas, por lo tanto, habría muchos sospechosos de su muerte. Yo no tendría por qué ser el único”, explicó el burgomaestre iqueño.

De acuerdo con el informe que la Contraloría hizo sobre la adquisición de 10 camiones compactadores, y que mencionó Gastón Medina en su último programa noticioso, solamente 8 se encuentran operativos.

El alcalde iqueño Carlos Reyes señaló que la Contraloría no cuestionó el proceso de compra de los vehículos, pero que ha observado que la maquinaria no estará cumpliendo con su función.

“La Contraloría no ha detectado ninguna observación en el proceso de adquisición. Quiere decir que ha sido bien hecha. Lo que se cuestiona es que supuestamente los vehículos no cumplirían con los requisitos técnicos”, precisó Reyes.

El periodista Gastón Medina también abordó el caso del presidente de la Corte Superior de Ica, Osmar Albújar de la Roca, por presunto acoso sexual en agravio de una trabajadora.

Las extorsiones a los colectiveros de la ruta Ica-Lima fue otro aspecto de sus investigaciones.