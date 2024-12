La madrugada del 18 de diciembre, el hallazgo del cuerpo sin vida de José Luis Allca Pauro, un seminarista de 27 años, en el convento La Merced, en Cusco, ha generado impacto en la comunidad de la región. La víctima, quien se preparaba para convertirse en sacerdote, fue encontrada en condiciones alarmantes, lo que ha llevado a su familia a exigir respuestas claras sobre las circunstancias del deceso.

Según informó la Policía Nacional del Perú (PNP), el joven fue hallado colgando de una correa en los servicios higiénicos de su dormitorio. Sin embargo, las autoridades aún no han determinado si se trató de un atentado contra su vida o de un hecho con otras causas. El desorden en la habitación del seminarista ha abierto varias líneas de investigación.

Familia denuncia falta de comunicación por parte de convento

La madre del joven denunció que no fue informada de inmediato sobre la tragedia, lo que incrementó las dudas respecto a lo ocurrido. Asimismo, aseguró que su hijo estaba en buen estado físico y emocional, con lo que descartan la posibilidad de un suicidio. “Queremos saber la verdad, no creemos en las versiones iniciales”, declaró entre lágrimas.

La indignación y preocupación de los padres se sumaron las de la comunidad de Cusco, la cual también exige que la verdad salga a la luz. Por su parte, el comandante Carlos Arroyo aseguró que se están realizando las pericias necesarias para determinar las causas del fallecimiento.

“Mira lo que le han hecho a mi hijo, él estaba tranquilo. A este convento mi hijo ha entrado sano y salvo, dicen que se ha autoeliminado, eso no es cierto, no puede ser posible. No nos han comunicado de inmediato, ¿quién me va pagar la vida de mi hijo?, ahora nos botan como a perros de aquí, él no tenía ningún problema”, dijo la desconsolada madre.

Finalmente, las autoridades correspondientes llevan la investigación para poder dar con las respuestas del extraño y aterrador incidente en el convento La Mercad de Cusco.

