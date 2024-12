En la zona C del distrito de San Juan de Miraflores, una calle quedó completamente inundada debido a un aniego generado por trabajos que viene realizando la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).

El problema se originó cuando las mangueras provisionales instaladas para mantener el suministro de agua a las viviendas durante el cambio de tuberías, fallaron. La presión del agua desprendió uno de los seguros de las mangueras, causando que esta saliera disparada al asfalto y provocando el aniego en cuestión de segundos.

Dos días sin agua

Aunque personal de Sedapal acudió rápidamente para solucionar el incidente, los vecinos han expresado su malestar. Ellos exigen mayor rapidez en la ejecución de las obras, ya que muchas familias llevan dos días sin agua potable.

Al respecto, una vecina denunció que la empresa no les comunicó sobre el corte del servicio ni tampoco les han indicado cuándo se restablecería el fluido de agua. "Desde ayer no tenemos agua en esta calle, en ningún frente ni en el otro, y la verdad que esto es fuerte, porque somos familias que salen a trabajar, niños que van a estudiar, que necesitan bañarse y cepillarse, hacerles comida y no tenemos agua", dijo la mujer, que también mencionó que en el edificio donde vive, de cinco pisos, todos los departamentos están afectados.

Así como la vecina consultada, todas los demás personas que viven en la cuadra esperan que el trabajo y cambio de tuberías, que está a cargo del consorcio Acciona y que ya lleva una semana, culmine lo más pronto posible para que puedan tener su servicio normalmente.

Se las ingeniaron para controlar filtración

Mientras tanto, los mismos vecinos tuvieron que solucionar temporalmente el aniego colocando un bloque de concreto encima del espacio de la manguera donde se filtraba el agua, antes de que llegue el personal de Sedapal.

El caso refleja la importancia de garantizar medidas preventivas en proyectos de infraestructura para evitar situaciones similares que perjudiquen a la comunidad.