La posible paralización de la megaobra de agua potable y alcantarillado "La Rinconada", iniciada en 2021 durante el gobierno de Pedro Castillo y que afecta a más de dos millones de personas en San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, ha generado un plantón y una protesta pacífica de cientos de vecinos de estos distritos en las afueras del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), en San Isidro.

Los vecinos exigen al MVCS y al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) que tomen medidas para garantizar la continuidad del proyecto que realiza el consorcio San Miguel y por el cual llevan esperando 18 años para la solución a su problema de falta de acceso al agua. Sin embargo, según los manifestantes, la obra no puede culminar hasta ahora debido a trabas como penalidades impuestas al consorcio por incumplimientos de plazos y multas millonarias que amenazan su liquidez, lo que complica su situación.

"Nosotros tenemos la necesidad de contar con alcantarillado y agua. Todavía las obras están inconclusas. El consorcio San Miguel la está ejecutando, pero no nos apoya Sedapal, está poniendo trabas en las obras. Nosotros estamos prácticamente con los caños abiertos, pero no funciona, tampoco el alcantarillado. Los pueblos de alrededores, donde tenemos familia, también necesitan la ampliación para que puedan ejecutar su obra y puedan tener una mejor calidad de vida. Por eso hemos venido caminando hasta acá a pie. Queremos que el ministro de Vivienda se ponga la mano al corazón y nos apoye, porque en sus manos está solucionar nuestro problema. Queremos saber también si la obra la va a ejecutar Sedapal o Mi Vivienda, y que nos apoyen en la culminación", dijo Francisca Bocanegra, una de las vecinas que participaron de la movilización.

Advierten trabas en culminación de obra

El proyecto, vital para más de 500.000 familias que carecen de servicios básicos, está avanzado en un 70% y su culminación estaba prevista para setiembre de 2025. Sin embargo, los dirigentes advierten que el cobro de las penalidades podría detener la obra, agravando aún más su progreso.

En ese sentido, un grupo de representantes de los vecinos fueron recibidos por las autoridades del ministerio para conversar, lo que genera expectativa en estas personas. "Esperemos que (después de la reunión) salgan con buenas noticias y que nos den una alegría y un regalo de Navidad, que es la confirmación de que el Ministerio de Vivienda nos va a apoyar", manifestó Bocanegra.

Por su parte, el presidente del Esquema 300 de Agua y Alcantarillado de Villa María del Triunfo, Carlos Chávez, sostuvo que “la conducta arbitraria e irresponsable del presidente de Sedapal busca paralizar la obra, perjudicando a medio millón de familias que se quedarán sin acceso al agua". Por ello, los vecinos organizados exigen la renuncia del presidente de Sedapal, Jorge Gómez Reátegui, y de la jefa de obras, Paula Olarte Aguilar. Asimismo, solicitan también la intervención de la presidenta Dina Boluarte y del ministro de Vivienda, Durich Whittembury, a fin de evitar la paralización de la megaobra "La Rinconada".

18 años vienen esperando

"Año tras año estamos esperando la ejecución de esta obra. Son 18 largos años de lucha y caminatas, donde tenemos que dejar de trabajar y muchas mamás vienen hasta acá con sus hijos. Somos gente trabajadora y honesta. ¿Qué le pasa a las autoridades? Se han vuelto indolentes. Le pido al ministro de Vivienda que, si no es capaz, deje el cargo. ¿Para qué queremos gente que no es capaz o que no están a la altura del cargo que tienen? El pueblo no quiere ese tipo de autoridades. El pueblo quiere contar con autoridades que verdaderamente piensen en sus necesidades", señaló otra vecina que llegó hasta el punto central de la protesta.

Para esta nota, intentamos comunicarnos con algún representante de Sedapal para conocer sus descargos, pero no obtuvimos respuesta.