El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha señalado que, tras un divorcio, no es posible cambiar el estado civil en el Documento Nacional de Identidad DNI a 'soltero'. Este proceso es una consulta frecuente para aquellas personas que, después de una separación definitiva, desean actualizar su documento de identidad.

La conclusión de una relación conlleva efectos no solo personales y sociales, sino también legales, lo que incluye la modificación de documentos oficiales, como el DNI, el cual debe reflejar de manera precisa el estado civil de cada individuo.

¿Por qué tu DNI no puede volver a decir 'soltero' después de un divorcio?

Al respecto, Angie Morales Morales, especialista en atención al ciudadano, señala el trámite se considera declarativo. ¿Qué quiere decir? Al formalizar un matrimonio, el estado cambia de 'soltero' a 'casado'. Sin embargo, tras un divorcio, este no vuelve a ser 'soltero', sino que se modifica a 'divorciado', según lo establecido por Reniec. Este proceso legal es fundamental para mantener la veracidad de la información personal.

"No puedes pasar a soltero porque ya no lo eres. De casado a divorciado, por decirlo así, tú tienes un trámite legal de por medio, ese trámite legal es la disolución del vínculo. Entonces, si tú tienes un trámite legal de disolución de vínculo, no puedes pasar a soltero", declaró a este diario.

¿Cuántos solteros y solteras existen, según Reniec?

Con motivo del 11 de noviembre, Reniec publicó un comunicado en el que detalló que actualmente 20.272.442 peruanos están registrados como solteros en sus DNI. De esta cifra, 10.256.961 son hombres y 10.015.481 son mujeres, según los datos proporcionados en un afiche conmemorativo.