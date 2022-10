¿Qué agencias del Banco de la Nación trabajarán este lunes 31 de octubre, día no laborable?

Este 31 de octubre, día no laborable en Perú, 189 agencias del Banco de la Nación atenderán al público en su horario regular, de 8.00 a. m. a 5.00 p. m., a nivel nacional. No obstante, de acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno peruano de Pedro Castillo, el 1 de noviembre será feriado nacional, por lo que las oficinas del BN no trabajarán.

La medida del banco de todos los peruanos busca garantizar el acceso a los servicios financieros de los clientes y público usuario.

¿Qué agencias del Banco de la Nación trabajarán este 31 de octubre?

Las 189 agencias del Banco de la Nación que trabajarán este 31 de octubre, día no laborable en Perú, son las sedes que se ubican en los siguientes departamentos:

¿Qué atención dará el Banco de la Nación el 1 de noviembre?

Por el feriado del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, el Banco de la Nación también habilitó canales alternos para atender a su público, tales como la banca celular *551#, más de 950 cajeros automáticos, APP y la red de más de 14.000 agentes MultiRed para realizar operaciones bancarias y pagos diversos.

¿Y las agencias Macmype del Banco de la Nación?

Asimismo, el banco de todos los peruanos comunicó que 10 agencias Macmype a nivel nacional atenderán este lunes 31 de octubre.

En Lima: Las agencias Macmype de la capital están ubicadas en distintos centros comerciales estratégicos, tales como Macmype Lima Norte (av. Los Ángeles 602, local C-2033/C-2037, segundo piso, en Comas) y Macmype Lima Este (jr. Áncash 2151, El Agustino), Macmype Callao (av. Óscar R. Benavides 3866, Mallplaza Bellavista) y Macmype Lima Sur (av. Circunvalación 1801, San Juan de Miraflores).

En provincias: Macmype Arequipa (av. Porongoche 500, Paucarpata, en Arequipa), Macmype Cajamarca (av. Evitamiento Norte 1A Barrio San Antonio, Cajamarca), Macmype Huánuco (jr. Independencia 1601, Huánuco), Macmype Loreto (av. La Marina 1338 Punchana, Maynas, Loreto), Macmype Moquegua (av. Circunvalación 1B Sublote 1-A Fundo Gramadal, Moquegua) y Macmype Piura (av. La Marina 1338 Punchana, Maynas, Loreto) también atenderán este 31 de octubre.

¿Cuáles son las diferencias entre feriado y día no laborable?

Los feriados son definidos por una ley, mientras que los días no laborables son decretados por el Gobierno del Perú.

Igualmente, los feriados son descansos remunerados que no se compensan. En tanto, si no se trabaja en día no laborable, se debe recuperar luego esas horas.

¿Qué feriados le quedan al Perú?

Lunes 31 de octubre: día no laborable para el sector público

Martes 1 noviembre: Día de Todos los Santos

Jueves 8 diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

Viernes 9 diciembre: Batalla de Ayacucho, día no laborable para el sector público

Domingo 25 diciembre: Navidad

Lunes 26 diciembre: día no laborable para el sector público

Viernes 30 diciembre: día no laborable para el sector público.

¿Quiénes trabajarán este 31 de octubre?

De acuerdo con el Decreto Supremo 033-2022-PCM, las actividades económicas privadas de especial relevancia para la ciudadanía son las siguientes: