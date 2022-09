Osiptel multó con S/ 20 millones a empresas operadoras por venta de chips en las calles

Luis Zambrano, jefe de la oficina regional de Servicios del Organismo Supervisor de Inversión Privada de Telecomunicaciones (Opsiptel) Lambayeque, señaló que desde el 2020 se aplicaron multas por S/ 20 millones a las empresas de telefonía móvil por infracciones relacionadas a fiscalizaciones de la venta de chips móviles en las calles de las diferentes ciudades de esta región norteña.

El funcionario manifestó que esta medida se impuso a consecuencia de la falta muy grave que cometieron las empresas de telecomunicaciones (Movistar, Bitel, Claro y Entel), y a pesar de las barreras burocráticas que se reglamentaron para impedir la ejecución de las medidas, como es acudir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

En ese contexto, manifestó que la venta de chips móviles en la vía pública está prohibida, pues de acuerdo con las normas vigentes, la contratación de este tipo de servicios a través de distribuidores se realiza solo en puntos de venta con dirección específica y que se encuentren previamente reportados por las empresas operadoras de Osiptel.

Por ello, indicó que el organismo ha lanzado la campaña #YoNoComproChipCallejero, que busca concientizar a la ciudadanía sobre los peligros de contratar un servicio de telefonía móvil prepago o postpago en la vía pública.

“La idea de esta campaña es sensibilizar sobre los riesgos de adquirir chips en la calle, ya que de esta manera entregamos información sensible a una persona que no está debidamente identificada, que no cuenta con una dirección certera del lugar de contratación. Al entregar nuestra huella, es como regalarle nuestro DNI (Documento Nacional de Identidad). Con dichos datos pueden sacar líneas, equipos sin autorización y hacer la portabilidad”, explicó.

