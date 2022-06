Paro de transportistas, 27 de junio: gremios mantienen la medida tras última reunión con el MTC

El paro continúa. Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga Pesada, ratificó la paralización de los transportistas para este lunes 27 de junio tras reunirse con representantes del MTC.

“El paro continúa, nosotros continuamos en sesión permanente. Hemos dialogado con el señor ministro, con las autoridades, pero no tenemos nada en concreto, no hay acuerdo, no hay ningún acuerdo y nosotros continuamos en nuestra posición permanente de diálogo”, señaló el dirigente al salir de la sesión.

