Huancayo: liberan a mujer acusada de contratar a sicarios para asesinar a su esposo

Rosario Maribel Echevarria Guerrero (58) fue liberada este lunes. Ella es acusada de conspirar, junto con su hija y dos extranjeros prófugos —parejas de ambas—, para asesinar a su esposo Tomás Máximo Rosales Domínguez (55), un exhacendado que fue atacado a tiros el 3 de enero pasado en el distrito de Palián, en Huancayo.

Se trata del primer caso de sicariato que se presenta en Huancayo, según las investigaciones. La familia, que apelará a la decisión tomada por el juez, pide justicia.

“Yo me pregunto por qué no les han dejado detenidas. Hay bastantes pruebas. (...) Yo no encuentro ni juez ni abogado. Yo soy mujer pobre. No sé lo que ha pasado, pido justicia, pido una garantía”, sostuvo la madre de Rosales ante las cámaras de Latina.

De acuerdo a la hipótesis policial, Rosario Echevarria y su hija, en coordinación con los dos ciudadanos extranjeros, planificaron asesinar a Tomás, con la finalidad de no perder los bienes que tenían.

Sin embargo, para el juez, las pruebas presentadas no han sido contundentes.

“Según el juez, dice que no hay pruebas contundentes, pero sí hay demasiadas pruebas, se les ha encontrado las balas. En el celular de mi hermano sale que la misma señora y el mismo venezolano le han mandado fotos, videos de lo que está pasando en el cuarto de mi hermano. El señor juez dice que no hay pruebas contundentes, que se necesitan más pruebas ”, detalla la hermana de la víctima.

Para la liberación, Echevarría y su hija presentaron pruebas de que no habría peligro de fuga, pues tienen arraigo domiciliario en el distrito de Tambo. En esa vivienda vivían con Tomás Máximo Rosales Domínguez.

Por su parte, de acuerdo a la investigación policial, los extranjeros que serían parejas de las imputadas ya se habrían fugado de Huancayo y estarían en Lima.

La familia de Rosales pide que este caso no quede impune y que los culpables paguen por sus crímenes.