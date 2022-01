Arequipa: EsSalud contrató empresas cuestionadas que no concluyen obras en hospital

Las únicas atenciones que brinda el Hospital Edmundo Escomel de EsSalud son de Emergencia. La mayoría de citas se refieren al Centro de Atención Primaria de Miraflores, confirma una enfermera a un asegurado. Por cerca de dos años, en el nosocomio, se hizo intervenciones en la gestión del exgerente de la Red Asistencial Arequipa de EsSalud, Edilberto Salazar Zender.

De las tres principales obras en el Escomel, solo se entregó Emergencia (primer piso) y en medio de cuestionamientos. Las empresas del Consorcio XMS, cobró por partidas no realizadas pese a que abandonaron su ejecución . No es el único problema. Esta misma gestión encargó obras a empresas cuestionadas y sin experiencia. Una de estas es Maysepi E.I.R.L.

El 16 de diciembre de 2019, Salazar firmó contrato por cuatro millones 215 mil 582. Se le encargó remodelar hospitalización y Centro Quirúrgico del Escomel (segundo y tercer piso). La obra debía entregarse tras 4 meses, en abril 2020. Pasaron 2 años y aún no se utilizan los ambientes. Por el retraso 45 camas para asegurados no se usan, menos las salas de cirugía, partos y otros servicios, explicó el presidente del Cuerpo Médico, Edgar Chávez.

Por las obras el personal fue retirado. Se pensó que era momentáneo. Los repartieron entre el hospital Yanahuara, el CAP Miraflores y hospital Municipal de Cerro Colorado. Incluso 80 trabajadores iban retornar del trabajo remoto el 8 de enero del 2022. “Pero no había donde, aún no funcionan los pisos de arriba”, indicó Enrique Flores, secretario del Sindicato de Trabajadores del Escomel. Maysepi tiene antecedentes que explicarían una línea de conducta. Está inhabilitada de por vida para contratar con el Estado. La sanción se le impuso en diciembre 2020, luego ratificada en enero 2021. También carga sanciones temporales, todas por presentar documentación falsa. Esto sin mencionar 9 penalidades que suman S/ 531 748, por retrasos en ejecución, faltas en la entrega de obra.

La sanción más antigua es del 2013 y la más reciente del 2019. Maritza Moya, secretaria general del Sindicato de Enfermeras, señaló que tienen conocimiento de la firma de un acta entre EsSalud y Maysepi de entrega de la obra el 11 de diciembre del 2021. “Esta acta significa que ya entregado la obra en buenas condiciones pero faltan cosas”, indicó. Entre ellos enumeró el sellado de techos, el sistema contra incendios con pozo de agua que lo realiza otra empresa.

Los consultorios

Existe una tercera construcción en este hospital. Está a cargo de Wayra Contratistas y Servicios Generales SRL. La empresa debe edificar dos pisos para consultorios externos encima de la zona de estacionamiento. Iban a techar el área y levantar encima las estructuras.

Chávez denunció errores y que las paredes no estaban a nivel de los pisos del hospital. “Todo esto estaría incrementando el costo de la obra”, indicó el galeno. No hay información certera de la obra. Se estima S/ 5 millones para invertir. La solicitud de información de los sindicatos (junio 2021) para conocer la documentación del proceso y problemas fue negada. EsSalud indicó que la información no está disponible por solicitud de los documentos por Contraloría. De eso pasaron 6 meses.

Por último está Rioferr. Es la que culminó Emergencia tras abandonar la obra el Consorcio XMS. “Rioferr no es una empresa especializada en hospitales”, aseguró Chávez. Las únicas intervenciones que realizó con el sector público fueron desde setiembre del 2020 justamente para EsSalud Arequipa por S/ 91 400. Aún así y por contratación directa se le pidió acabar con la Emergencia por un millón 710 mil 516. Valor supera al costo inicial (S/ 1 millón 419 mil 500) y que además se dejó en 46% de avance . Hasta abril se le pagó S/ 1 419 446. Salazar señaló que los pisos de hospitalización y centro quirúrgicos los dejó culminados. “No sé por qué no funcionan”, declaró. Sobre las empresas elegidas y sobre los consultorios externos sin terminar, prefirió no responder y se retiró. El nuevo gerente de la Red Asistencial, Roberto Huarhua, indicó que no puede pronunciarse sobre los casos y que pidió información del estado y problemas de las obras. Fuentes de EsSalud sostiene que habría inconvenientes en las órdenes de compra y pago de empresas.

Salazar entra a la Geresa en lugar de Nova

Por motivos de salud el médico Christian Nova Palomino dejó de dirigir la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa). Mediante la resolución ejecutiva regional N°011-2022, la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez designó a Edilberto Salazar Zender como nuevo gerente. Salazar, recientemente, ejerció la gerencia de la Red Asistencial Arequipa de EsSalud. Explicó que pesó su experiencia de 4 años en el Seguro Social y su gestión en pandemia. “Algunas personas no han aceptado, que un año es poco para poder hacer un trabajo. Edilberto (Salazar) decidió apoyarnos”, sostuvo. En tanto sobre Nova señaló que evaluarán su permanencia en algún otro cargo. “Vamos a analizar en que modo podría seguir apoyando”, declaró la autoridad. Trascendió que podría continuar como presidente del Comando COVID-19 o en algún cargo dentro de la Geresa por pedido del propio Salazar.