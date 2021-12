COVID-19: región Ica es una de las primeras en alcanzar la inmunidad de rebaño

La vacunación trae resultados positivos y prueba de ello es que Ica ya alcanzó la inmunidad de rebaño contra el nuevo coronavirus. Según Marcos Cabrera Pimentel, titular de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Ica, el 81.5% de su población objetiva ya cerró su círculo de protección frente a la COVID-19, enfermedad que tiene cerca de dos años en el país.

En tanto, se conoció que el 90.2 % de ciudadanos en dicha región ya tiene una dosis. Aunque las cifras son alentadoras, el especialista aun así pidió a los ciudadanos que continúen respetando los protocolos de bioseguridad que ha interpuesto el Ministerio de Salud (Minsa).

“El tema de la vacuna no puede ser negociable y todos tienen que tener su vacuna. Un trabajador que no tenga las dosis pone en riesgo a los demás y eso no se puede permitir”, expresó el experto a la Agencia Andina.

El titular de la Diresa informó que, a la fecha, ya han inmunizado con la tercera dosis a un total de 10.000 personas que están en primera línea contra la COVID-19 y a adultos mayores. Paralelamente, también están inoculando con el fármaco de refuerzo a los jóvenes mayores de 18 años que hayan completado su vacunación hace cinco meses.

“En estos momentos estamos en unos 10.000 vacunados con tercera dosis, principalmente los mayores de 65 años”, añadió este miércoles 8 de diciembre.

Para intensificar las campañas de vacunación, las brigadas de salud ahora están acercándose a las propias empresas, informó Marcos Cabrera Pimentel.

“Ya lo hacíamos, pero estamos reforzando esta acción sobre todo por las protestas en el Barrio Chino y la exigencia para presentar la certificación con dos vacunas”, enfatizó.

Ica y el carné de inmunización

La región Ica fue la primera en solicitar el carné de vacunación para ingresar a eventos o establecimientos de asistencia masiva. Esta medida entró en vigencia hace un par de semanas. A nivel nacional, la restricción estará vigente desde el viernes 10 de diciembre.