Nombramiento Docente 2021: así se desarrolla la evaluación para 283.000 maestros

Este sábado 13 de noviembre, un total de 283.000 profesores rinden el examen de Nombramiento Docente 2021 para alcanzar una de las 37.000 vacantes que ofrece el Ministerio de Educación. La República acudió a uno de los locales de Jesús María, donde varios maestros llegaron desde muy temprano para la Prueba Única Magisterial.

Sin embargo, una docente tuvo inconvenientes en la puerta de un centro, ya que lamentablemente no pudo dar su examen por llegar tarde ante un cambio en su centro. “El aplicativo decía una dirección y luego lo han cambiado. Quiero que me ayuden. He pasado los exámenes previos. No es justo”, indicó María Caicedo González.

Otros problemas también se reportaron sobre ciertos cambios. Por ahora, los profesores ya rinden su prueba en uno de los 760 centros de evaluación. Así también, solo hay 15 maestros por aula para que se respete el distanciamiento social.

Cronograma del Nombramiento Docente actualizado

13 de noviembre: Aplicación de la Prueba Única Nacional.

15 de noviembre: Presentación de documentos de los postulantes que no rindieron la Prueba Única Nacional por haber tenido la COVID-19.

23 de noviembre: Publicación de resultados preliminares de la Prueba Única Nacional a través del aplicativo disponible en el portal institucional del Minedu.

23 a 25 de noviembre: Presentación de reclamos sobre el puntaje obtenido en la Prueba Única Nacional, a través del aplicativo proporcionado por el Minedu en su portal institucional.

24 a 29 de noviembre: Resolución de los reclamos sobre el puntaje obtenido en la Prueba Única Nacional presentados a través del aplicativo proporcionado por el Minedu en su portal institucional.

29 de noviembre: Publicación de resultados finales de la Prueba Única Nacional a través del aplicativo disponible en el portal institucional del Minedu.

¿Cuándo darán los resultados oficiales de la prueba?

Los resultados oficiales de la prueba saldrán el día lunes 29 de noviembre. Previamente, el 23 de noviembre, se tendrán los resultados preliminares.

