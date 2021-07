El comportamiento social, el bajo número de personas inmunizadas y la presencia de la variante Delta son algunos factores que podrían desatar una tercera ola de Covid-19.

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, reconoce que esto puede ocurrir debido a la variante.

Según dijo, por el momento la variante andina o Lambda es la predominante; de ahí sigue la Gamma o P1 y en tercer lugar está la Delta, con un 1,5% de casos. En referencia a esta última, dijo que en otros países desplazó a las otras variantes. Lo mismo podría pasar en el país.

Agregó que una tercera ola es posible porque, si bien se ha avanzando con la vacunación, hay un grueso de la población que aún no está vacunada (entre 70% y 80% todavía no está inmunizada). En ese sentido, hizo un llamado a no bajar la guardia y vacunarse masivamente.

En tanto, el infectólogo Augusto Tarazona señaló que hay indicadores sociales para advertir una tercera ola: el relajamiento social, la apertura de conciertos con público, la falta de control de los aforos en el transporte, los mercados y los centros comerciales, y las aglomeraciones en las calles.

“En nuestro caso, es peligroso, recién vamos en 4 millones de vacunados de un total de 27 millones, la mayoría es susceptible y pueden hacer cuadros graves, y hay adultos mayores que todavía falta vacunar. Son 2 millones que falta inmunizar”.

Por el momento, las cifras de muertes por Covid-19, positividad y promedio diario están a la baja en todas las regiones, con excepción de Loreto, que estuvo subiendo en las últimas semanas, pero al 12 de julio ha vuelto a descender en sus indicadores, señala el analista de datos Juan Carbajal, del Open Covid Perú.

Lo mismo sucede en Arequipa. La positividad de casos en esta región se redujo a 5% cuando semanas atrás llegó a un pico de 15%. También viene registrando menos decesos por el virus y muertes por toda causa.

Claves

Según EsSalud, la tercera ola contagiaría a 6 millones de peruanos. En tanto, el Minsa proyecta 52.536 muertes por covid en el peor escenario.

Los casos confirmados por Covid-19 ascendieron a 2.094.445, y los decesos llegan a 195.243.

