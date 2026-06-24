Roberto Sánchez: JEE rechaza pedidos de Juntos por el Perú para anular votos en el extranjero

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JEE Lima Centro 2 declaró improcedentes pedidos de nulidad de Juntos por el Perú a mesas de peruanos en el extranjero. El tribunal electoral, liderado por la jueza Maruja Hermosa, explicó que no llegó a revisar si las quejas del partido eran ciertas o falsas debido a que la organización política entregó los documentos fuera de la fecha límite que establece la ley. Además, no pagó la tasa correspondiente al reclamo y el documento fue firmado por una persona sin autorización legal.

El primer reclamo del partido buscó dejar sin efecto los votos de 119 oficinas consulares repartidas en todo el mundo, las cuales abarcan países de América, Europa, Asia, África y Oceanía. Este documento fue entregado por Carlos Zafra Flores, representante legal de la organización, el 22 de junio. En este reclamo se acusó la existencia de 'vicios insubnables, que habrían condicionado la consumación de un fraude electoral'.

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Sin embargo, la ley exige que estas quejas se presenten rápido. El reclamo sobre los votos debe entregarse como máximo tres días después de las elecciones, lo cual fijó el límite para el 10 de junio, puesto que la segunda vuelta se realizó el domingo 7 de junio de 2026. Al presentarse 12 días tarde, el tribunal declaró el pedido fuera de tiempo.

Además, el partido político no incluyó el comprobante de pago original de la tasa electoral, un requisito para que las autoridades puedan recibir el documento. Por esta razón, el pleno —el cual integran también Teddy Cortez Vargas y Gina María Delgado Reyes, junto a la secretaria Patricia Vanessa Casiano Mamani— resolvió rechazar el trámite.

Una segunda queja sin los permisos necesarios

El segundo intento del partido político se enfocó en la solicitud de nulidad de los votos en ciudades específicas de Estados Unidos, Francia y España, entre ellas Nueva York, Houston (Texas), Nueva Jersey, Los Ángeles, Chicago (Illinois), París y Bilbao. La organización política señaló que hubo problemas en las mesas de votación. Por ello, pidieron que se realice una "investigación sobre incidencias durante el proceso electoral de segunda vuelta y la nulidad parcial", con el fin de anular los resultados en dichas ciudades.

Este pedido fue entregado el 17 de junio por Flor Paquita Cubas Acuña, quien se identificó como coordinadora de los peruanos en el exterior.

Sin embargo, las autoridades electorales también rechazaron esta solicitud porque fue entregada una semana tarde. Además, tampoco se pagó la tarifa del trámite y el tribunal detectó que la señora Cubas Acuña no tenía el poder legal para firmar ese reclamo. De acuerdo con la normativa, solo el representante oficial del partido ante el Estado puede realizar estas acciones.