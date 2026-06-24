HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Roberto Sánchez: JEE rechaza pedidos de Juntos por el Perú para anular votos en el extranjero

El órgano electoral rechazó las solicitudes de nulidad debido a retrasos en la entrega, la falta de los comprobantes de pago y firmas sin autorización. Con esta decisión, los resultados de la votación en el extranjero se mantienen intactos.

JEE de Lima Centro 2 rechaza pedidos de nulidad de Juntos por el Perú.
JEE de Lima Centro 2 rechaza pedidos de nulidad de Juntos por el Perú. | Composición/LR
Escuchar
Resumen
Compartir

JEE Lima Centro 2 declaró improcedentes pedidos de nulidad de Juntos por el Perú a mesas de peruanos en el extranjero. El tribunal electoral, liderado por la jueza Maruja Hermosa, explicó que no llegó a revisar si las quejas del partido eran ciertas o falsas debido a que la organización política entregó los documentos fuera de la fecha límite que establece la ley. Además, no pagó la tasa correspondiente al reclamo y el documento fue firmado por una persona sin autorización legal.

Únete a nuestro canal de política y economía

El primer reclamo del partido buscó dejar sin efecto los votos de 119 oficinas consulares repartidas en todo el mundo, las cuales abarcan países de América, Europa, Asia, África y Oceanía. Este documento fue entregado por Carlos Zafra Flores, representante legal de la organización, el 22 de junio. En este reclamo se acusó la existencia de 'vicios insubnables, que habrían condicionado la consumación de un fraude electoral'.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO CELEBRA E INICIA DISPUTA POR LA ALCALDÍA DE LIMA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Sin embargo, la ley exige que estas quejas se presenten rápido. El reclamo sobre los votos debe entregarse como máximo tres días después de las elecciones, lo cual fijó el límite para el 10 de junio, puesto que la segunda vuelta se realizó el domingo 7 de junio de 2026. Al presentarse 12 días tarde, el tribunal declaró el pedido fuera de tiempo.

Además, el partido político no incluyó el comprobante de pago original de la tasa electoral, un requisito para que las autoridades puedan recibir el documento. Por esta razón, el pleno —el cual integran también Teddy Cortez Vargas y Gina María Delgado Reyes, junto a la secretaria Patricia Vanessa Casiano Mamani— resolvió rechazar el trámite.

Una segunda queja sin los permisos necesarios

El segundo intento del partido político se enfocó en la solicitud de nulidad de los votos en ciudades específicas de Estados Unidos, Francia y España, entre ellas Nueva York, Houston (Texas), Nueva Jersey, Los Ángeles, Chicago (Illinois), París y Bilbao. La organización política señaló que hubo problemas en las mesas de votación. Por ello, pidieron que se realice una "investigación sobre incidencias durante el proceso electoral de segunda vuelta y la nulidad parcial", con el fin de anular los resultados en dichas ciudades.

Este pedido fue entregado el 17 de junio por Flor Paquita Cubas Acuña, quien se identificó como coordinadora de los peruanos en el exterior.

Sin embargo, las autoridades electorales también rechazaron esta solicitud porque fue entregada una semana tarde. Además, tampoco se pagó la tarifa del trámite y el tribunal detectó que la señora Cubas Acuña no tenía el poder legal para firmar ese reclamo. De acuerdo con la normativa, solo el representante oficial del partido ante el Estado puede realizar estas acciones.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Transparencia rechaza acusaciones de fraude en la segunda vuelta: "La democracia exige que respeten las reglas"

Transparencia rechaza acusaciones de fraude en la segunda vuelta: "La democracia exige que respeten las reglas"

LEER MÁS
Excanciller Manuel Rodríguez Cuadros anunció su retiro del equipo técnico de Juntos por el Perú

Excanciller Manuel Rodríguez Cuadros anunció su retiro del equipo técnico de Juntos por el Perú

LEER MÁS
Roberto Sánchez: “No reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”

Roberto Sánchez: “No reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congreso: alertan que Fernando Rospigliosi intentó impedir reconsideración contra ley de impunidad

Congreso: alertan que Fernando Rospigliosi intentó impedir reconsideración contra ley de impunidad

LEER MÁS
Colcabamba: Ejército responsabiliza por la matanza al jefe de la patrulla

Colcabamba: Ejército responsabiliza por la matanza al jefe de la patrulla

LEER MÁS
Congreso aprueba en segunda votación ley procrimen que evita que policías y militares sean procesados por la justicia ordinaria

Congreso aprueba en segunda votación ley procrimen que evita que policías y militares sean procesados por la justicia ordinaria

LEER MÁS
JEE declara inadmisibles todas las candidaturas a la alcaldía de Lima: Fuerza Popular, Renovación Popular y otros

JEE declara inadmisibles todas las candidaturas a la alcaldía de Lima: Fuerza Popular, Renovación Popular y otros

LEER MÁS
Grupos armados colombianos ya están construyendo centros de entrenamiento en Perú

Grupos armados colombianos ya están construyendo centros de entrenamiento en Perú

LEER MÁS
Janet Tello, presidenta del PJ: Nunca me someteré al poder

Janet Tello, presidenta del PJ: Nunca me someteré al poder

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025