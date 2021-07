La virtualidad y la educación a distancia han desencadenado una serie de riesgos en el sector. De acuerdo con el educador Paulo Neira, tres de cada 10 estudiantes presentan problemas de salud mental, sobre la base de un estudio realizado por el Ministerio de Salud y Unicef.

En esa línea, recalcó que los adolescentes son quienes tienen temores, miedos y depresión, un grupo que ha sido graficado por la atención de problemas psicológicos a nivel nacional. Sin embargo, Neira agregó que la cifra no logra mostrar la situación en otros sectores de menor acceso en el país.

“Tres de cada 10 niños, niñas y adolescentes tienen problemas graficados en el sistema de atención de salud mental del Perú, que no son sistemas que podamos decir que esté logrando penetrar a todo el territorio peruano. Podríamos estar hablando de cifras más grandes”, detalló a RPP Noticias.

Según el informe técnico del Ministerio de Salud, en conjunto con Unicef, tres de cada 10 niños y adolescentes, entre 6 y 7 años, tienen problemas de salud mental asociados a la pandemia. Además, uno de cada cinco adultos tiene bajo su cuidado y responsabilidad a un menor de edad con episodios depresivos y signos de angustia o ansiedad.

La investigación expone, también, que a un 39,2% de estudiantes no les gusta la escolaridad virtual, mientras que de estos, un 10,8% ha tenido dificultades académicas en esta nueva modalidad educativa.

Más de 300.500 estudiantes desertaron en 2020

Además, Neira informó que, según el Ministerio de Educación, más de 300.500 alumnos abandonaron las clases virtuales en 2020 debido a la desigualdad en la conectividad. “Mientras más bajo es el sistema educativo, esos alumnos no van a regresar”, acotó.

Asimismo, Neira precisó que, si bien se cuenta con un estimado, todavía no se conocen los efectos de la educación virtual. “Hay un esfuerzo loable de los profesores (que envían mensajes de textos), pero no es suficiente. No sabemos el efecto que eso tiene”, sostuvo.

Para Neira, todas estas consecuencias se observarán no solo en el próximo Gobierno, sino en 15 años, porque es un problema generacional. “No sabemos cuánto vamos a tener que sacrificar como sociedad para cubrir los vacíos (de la educación)”, comentó.

Ante esa situación, instó a las autoridades que generen las condiciones necesarias para el retorno a clases, no solo con la vacunación. “El sector educativo no solo acaba en la educación rural y urbana, también en universidades e institutos”.

