Lima y Callao: decesos por COVID-19 bajan en casi un 80%

El descenso en la curva de casos nuevos y muertes por COVID-19 continúa en todas las regiones, a excepción de Arequipa.

En el caso de Lima metropolitana, según datos abiertos del Ministerio de Salud (Minsa), se ha observado una disminución del 79% en muertes. Esta caída se inició el 3 de marzo, cuando se llegó al pico máximo de toda la pandemia: 355 fallecidos en un día. Hoy la media es de 80, explica el analista de datos Rodrigo Parra Wong.

En el Callao el descenso es similar, pues desde el 7 de abril las muertes han disminuido en un 77%. En esa fecha el promedio de decesos diarios por COVID-19 era de 39, a diferencia de ahora que es de 9 por día. El punto más bajo fue la semana del 25 de noviembre con 3 decesos diarios, señala el analista.

En ambos lugares los contagios también han mostrado un decrecimiento. En Lima metropolitana, hasta el 9 de junio, cuando se hizo la última actualización de datos, el promedio de casos diarios era de 692. Esta baja en la curva se inició el 10 de abril, cuando la cifra ascendía a un promedio diario de 3.666.

Mientras tanto, en el Callao el descenso se inició el 5 de abril con un promedio diario de 1.710 contagios. Actualmente, al 9 de junio, el número ha bajado a 62.

Podría revertirse

Sin embargo, estas cifras tan alentadoras podrían revertirse en cualquier momento, debido a las movilizaciones de las últimas semanas por la coyuntura política, así como por la posibilidad de que la variante Delta (india) ya esté en Lima.

El infectólogo e internista James Gutiérrez, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, señala que ’'indudablemente los casos y mortalidad han disminuido’'; no obstante, precisa que aún no se ha llegado a las cifras del año pasado. ’'Estamos bajando, pero no a nivel de controlarlo y pese al actual promedio de casos diarios, el número de muertos es alto’'.

Gutiérrez recuerda que el año pasado la segunda ola se debió en parte al aumento de circulación de las personas en días previos a las fiestas de fin de año. Él calcula que se podría vivir un rebrote de contagios dentro de dos semanas a raíz de las movilizaciones. Asimismo, explica que no la denominaría como una tercera ola, pues la situación actual no se ha controlado por completo.

En tanto, para la infectóloga de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) Camille Webb, si bien las manifestaciones en general, al aire libre y con mascarilla, pueden ser de alguna forma seguras, los mítines y muchas reuniones definitivamente son factores de riesgo que podrían contribuir a que el panorama actual cambie.

Ella expresa que los casos comenzarían a verse entre una y dos semanas después, y luego, tras otros siete días, ya se presentaría la enfermedad más severa. No obstante, aclara que hay “muchos factores que entran en juego”. Si esto ocurre, ella considera que sí se podría hablar de una tercera ola.

’'Esperemos que no tenga un pico muy alto. Felizmente, las personas vulnerables están vacunándose, pero aún hay muchas sin esta protección’'.

Arequipa y medidas

La región de Arequipa se encuentra camino al colapso sanitario, por lo que, incluso después de que el Gobierno calificara a tres de sus provincias como en riesgo extremo, el jefe de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), Christian Nova, junto a otros médicos, insisten en una cuarentena focalizada.

Al respecto, la premier Violeta Bermúdez dijo a RTV que una decisión de este tipo requiere de un conjunto de medidas. También indicó que son conscientes de que no todos pueden mantenerse en casa. Y que el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Federico Tenorio, quien tiene a su cargo la región, conversa con autoridades locales para ver qué medidas complementarias pueden aplicar.

El titular de Salud, Óscar Ugarte, dijo que hasta el momento no hay otro caso de variante Delta y que en caso de encontrarse otros, lo informarán. ’'Eso exige una acción muy importante’', precisó.

Minsa y Gore de Arequipa firman acuerdo

El Ministerio de Salud (Minsa) suscribió ayer un acuerdo de gestión con el Gobierno Regional de Arequipa con el fin de reforzar la respuesta sanitaria en la región contra la COVID-19.

El viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Bernardo Ostos, quien viajó a esa región el viernes, precisó que dentro de las acciones que se priorizarán están la contratación de 122 brigadas de vacunación a partir del lunes 14 de junio. Esto para acelerar el proceso de inoculación.

En una reunión con el Comando Covid-19 de Arequipa, también detalló que se van a distribuir 145.526 dosis de vacuna a distintos grupos: personal de salud (21.760), personas con comorbilidades y gestantes (12.616), mayores de 60 años (66.690) y para los de 50 a 59 años (44.460).

