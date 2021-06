SJL: joven denuncia que se le negó ejercer como miembro de mesa

Un joven que fue seleccionado como miembro de mesa para las elecciones 2021 denunció que no le permitieron cumplir su función durante la jornada de segunda vuelta el último domingo 6 de junio en San Juan de Lurigancho.

Miguel Santiago, quien fue designado como tercer titular en una de las mesas instaladas en el centro educativo Benjamín Franklin, aseguró que arribó hasta dos horas antes de las 7.00 a. m., tiempo de apertura de la mesa; sin embargo, cuando quiso instalarse, no se lo permitieron.

“Ya estaban los tres (miembros de mesa) y no podía hacer nada. Según ellos, ya no podía hacer nada. Les dije que era miembro de mesa, no suplente. Yo llegué, estoy aquí desde hace rato esperándoles”, afirmó en declaraciones para América noticias.

El ciudadano indicó que la coordinadora de mesa de la ONPE no le permitió el ingreso a su lugar de votación debido a que, según su versión, la mesa ya estaba instalada. Por el contrario, solo se le permitió votar y firmar su asistencia para que no pague la multa.

Asimismo, sostuvo que debió firmar una hoja que ratificaba su asistencia durante la jornada de votación completa, pese a que no estuvo presente. “Si yo hubiera llegado tarde, tampoco tenía derecho a firmar esa asistencia”, mencionó.

Santiago expresó su indignación debido a que los integrantes de su mesa no aguardaron por él para la instalación y le fue negado su deber cívico, lo que consideró como un “atropello a sus derechos”. El ciudadano aguarda que la ONPE regule esta situación para evitarla en futuros comicios.