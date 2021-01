Joven denuncia que página para adultos usa sus fotos personales

En Cajamarca, una joven denunció ante la Policía Nacional del Perú que una página de Facebook hizo uso de sus fotografías personales, las cuales forman parte de su perfil en dicha red social, para ofrecer servicios sexuales.

La ciudadana informó a los medios locales que tomó conocimiento del hecho a través de un allegado, quien le refirió que en dicho portal buscaban clientes mientras se hacían pasar por ella.

Si bien reconoció que no mencionan sus datos, el solo hecho de emplear el material visual para estos fines atenta contra su integridad, reputación e imagen.

“Tengo amigos que se han comunicado con la página y los han citado en un hotel por San Martín. La verdad no sé qué personas están detrás de todo esto. He venido y he puesto mi denuncia”, indicó la agraviada.

Con ello, los agentes anunciaron que empezarán a tomar declaraciones de los amigos que ayudaron a la joven a establecer contacto con los inescrupulosos a través del Facebook y del Whatsapp.

Finalmente, la mujer recomendó denunciar este tipo de hechos. “Si es que les pasa algo similar, tienen que denunciar. Hay señoritas que les gusta algún deporte y publican una foto, pero no para el morbo de la gente”, sentenció.