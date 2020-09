Admisión San Marcos 2020: dudas y respuestas sobre los riesgos que podría implicar su examen virtual

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) oficializó el postergado Examen de Admisión 2020-II para el viernes 2 y sábado 3 de octubre. Por primera vez en la historia de la universidad más antigua de América, el proceso de admisión será por modalidad virtual. Sin embargo, aspirantes a la Decana y estudiantes de la UNMSM mostraron su disconformidad por la aprobación del nuevo proceso.

Entre las principales críticas por parte de los estudiantes y los postulantes están la brecha tecnológica que existe en el país, reflejada también en los postulantes a la Decana; la coyuntura que se vive a causa de la COVID-19; y la poca seguridad manifestada en el pasado simulacro virtual y en el primer examen del centro preuniversitario que se ha realizado.

Brecha tecnológica

Ángel Terrones, presidente de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), indicó que muchos postulantes a la UNMSM no cuentan con recursos tecnológicos ni conexión a internet para poder acceder al examen de admisión. Su principal argumento es que de los 28.000 inscritos al Proceso de Admisión 2020-II, solo la mitad de ellos pudieron acceder al simulacro virtual.

UNMSM examen virtual. Foto: Captura de pantalla

Para Terrones, que el proceso de admisión se realice de manera virtual rechaza a los aspirantes que tienen menos recursos. “Este examen indica que solo pueden acceder los que cuentan con los medios (...). Como Federación Universitaria hemos defendido la educación como derecho fundamental para todos los peruanos. No podemos tener como política elitizar la educación para un grupo reducido de estudiantes”, lamentó.

Sin embargo, Omar Álvarez, director de la Oficina Central de Admisión (OCA) de la UNMSM, ya había declarado a La República que cerca del 90% de los postulantes del Proceso de Admisión 2020-II sí podrían realizar y asegurar una buena conexión durante el examen virtual sin inconvenientes.

“Si nosotros quisiéramos ser separatistas, ya lo hubiésemos empezado a hacer hace tiempo. Nosotros hemos esperado pacientemente al Gobierno, pero dadas las condiciones tampoco podemos perjudicar a más del 90% de postulantes que quieren dar su examen del modo virtual”, precisó.

Omar Álvarez, director de la Oficina Central de Admisión (OCA) de la UNMSM. Foto: UNMSM

Asimismo, el director de la OCA fue enfático al indicar que los postulantes que no se presenten al examen virtual de admisión del mes de octubre no perderán su derecho de inscripción. Según indicó, tendrán que esperar que las condiciones sanitarias mejoren para poder acceder al examen presencial.

De acuerdo a los datos que brindó Álvarez, en la segunda jornada del simulacro virtual de la UNMSM, realizado el pasado domingo 16 de agosto, cerca de 14.800 personas participaron del proceso. De ese total, 1.000 no realizaron su registro biométrico, es decir, no se inscribieron; y 710 tuvieron problemas de conectividad durante la prueba.

Problemas de conexión

Ante ello, Álvarez también había indicado que el problema de conectividad es responsabilidad de los postulantes, ya que deben asegurar una buena línea de Internet para poder acceder al proceso. “Si ellos se someten es porque deben tener las condiciones. Si les falla el internet o tienen problemas de conectividad son casos fortuitos y, en esos casos fortuitos, la universidad no se puede hacer responsable”, expresó.

Alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos realizan plantón en contra del examen de admisión virtual. Créditos :Jorge Cerdan / La República.

Miguel Puicon, experto en ciberseguridad y gerente general de Biosecure, explicó que existen dos razones comunes por la cuales se dan caídas simultáneas en una web. La primera de ellas está vinculada al usuario y es la más común. Esto se da a través de la conexión a internet o a la funcionalidad de la computadora desde la cual se conecta.

“Es muy común que el internet de tu casa se caiga, por saturación, por la troncal que está cerca. Puede que estés en pleno examen y se cancele, pero hay manera de detectar eso. El sistema debería detectar cuando una conexión se rompe por desconexión”, detalló.

Asimismo, Puicon explicó que otra posibilidad es que ocurra por falla técnica con la red de la universidad, es decir, que se está saturando. “Si no tienes un buen ancho de banda puede suceder que entren unos y otros no. Por eso, la página tiene que estar preparada porque sí hay maneras de prepararse para un examen de diez mil personas”, comentó.

Sin embargo, Francisco Niño, gerente de eLearning en Seidor Technologies, empresa que brinda el servicio a la UNMSM, indicó que la universidad ya ha contemplado la saturación de la red y aseguró que no se presentará ningún inconveniente durante el proceso.

“San Marcos ha previsto esto y nosotros como Seidor también se lo estamos brindando. Esta infraestructura tecnológica va a poder aguantar, va a poder soportar la cantidad de usuarios que están dando el examen. (...) La herramienta no se va a poner lenta ni se va a caer (...). Si a los usuarios se les puso lento y no carga, no va a ser la herramienta, va a ser la conexión propia del usuario”, declaró a La República.

Aunque Niño enfatizó en que el programa que utiliza la universidad es ligero para la red. “No es un video, es mucho más ligero, está monitoreando, pero no genera ese ancho de banda que provoca un video”, indicó.

Seguridad virtual

A través de las redes sociales, alumnos del centro preuniversitario de la UNMSM denunciaron irregularidades durante el primer examen virtual de acceso. Según detectaron, algunos inscritos habían recurrido a ayuda simultánea durante la prueba a través de conexiones HDMI.

Alumnos del centro preuniversitario denuncian falta de seguridad en los exámenes de ingreso por esta modalidad. Foto: Captura de pantalla - Frente de Postulantes Cepreunmsm 2020-1

De igual manera, Alejandra, vocera de la Coordinadora de postulantes UNMSM 2020-II, organización que agrupa a postulantes inscritos en el proceso, comentó que el simulacro de admisión también había demostrado falta de seguridad. “Nosotros hemos realizado un simulacro de admisión en donde se ha evidenciado las fallas de este sistema, incluso las preguntas han estado rondando por internet”, declaró.

La herramienta del examen virtual: SMOWL eProctoring

La herramienta que utilizó la Decana de América para el examen del centro preuniversitario y los simulacros de admisión fue SMOWL eProctoring. Una plataforma online que permite realizar exámenes virtuales. Esta será la misma que utilice para los exámenes de admisión de octubre.

Sobre la denuncia de los estudiantes y postulantes, Francisco Niño detalló que el programa permite identificar y monitorear al usuario durante la prueba que realiza. “Todo tipo de actividades sospechosas que el usuario haga, la herramienta lo detecta”, indicó. Una característica a destacar, según el especialista, es que esta no es “intromisiva”, es decir, permite que el usuario pueda realizar otra actividad durante el examen.

“Si el usuario quiere hacer plagio o quiere transgredir alguna regla propia de la institución respecto a dar el examen, lo va a hacer, pero será detectado. Luego de culminado el examen, se le va a decir pudiste haber sacado un puntaje alto, pero lamentablemente aquí hemos notado que hay una falta y la penalidad, la institución la determina. Así es como funciona la herramienta”, explicó.

En tal sentido, es posible detectar conexiones externas. Por ejemplo, si hay cables HDMI o pantallas extras. Sin embargo, hasta la fecha, la UNMSM ni sus sedes adscritas han indicado si durante los procesos anteriores han habido intentos de plagio o ayuda simultánea.

En una entrevista a Andina, el director de la OCA expresó que los resultados del examen de admisión se entregarán 72 horas después de rendida la prueba, ya que tendrán que analizar los reportes del sistema de seguridad. “Si se comprobaran actos dolosos en los que el postulante puede haber incurrido, no ingresará a la universidad aun así haya tenido un buen puntaje. Se anularía el examen”, declaró.

La República intentó conversar sobre el tema con Omar Álvarez, director de la OCA de la UNMSM; sin embargo, hasta la fecha no accedió al pedido. La universidad había indicado que los resultados se darán 72 horas después; no obstante, no ha precisado si publicará las incidencias de cada participante, cómo serán los otros filtros adicionales que aseguren la seguridad de la prueba o cuál ha sido la cantidad de personas descalificadas en las pruebas anteriores.

Desde la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) y la Coordinadora de postulantes UNMSM 2020-II, esperan que el examen sea presencial, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita. Ángel Terrones, presidente de la FUSM, manifestó que dadas las condiciones es poco probable confiar en las autoridades universitarias.

“Si el director de la OCA y el rector tuvieran algo de credibilidad, en nuestras propias clases virtuales se reflejaría la seguridad que ellos señalan. (...) Todas las experiencias que ahorita nos han contado es que ahora lo que más prima es la improvisación, la mediocridad y el poco cuidado de este tipo de proceso”, finalizó.