Personal médico protesta al no realizarles pruebas de COVID-19: ''Dicen que no hay''

Decenas de trabajadores del personal médico del centro de salud Trébol Azul realizan una protesta a los exteriores del nosocomio para pedir a las autoridades que se les realice la prueba de descarte del COVID-19, esto luego que una compañera diera positivo por coronavirus.

Días previos, la compañera del área de enfermería realizó una guardia en conjunto con parte del personal médico. En ese momento, ella portaba el virus que se originó en la ciudad de Wuhan. "Ella presentaba síntomas y su hija estaba asintomática. Todos compartimos la guardia con ella'', dijo José Aymar, médico de urgencias.

Otra compañera del área también confirmó que fueron varias personas quienes tuvieron contacto con la infectada. “Nosotros no sabíamos nada. Cuando sale su prueba es que nosotros nos enteramos”, indicó al Diario La República.

A partir de ello, los profesionales de la salud de San Juan de Miraflores armaron una protesta. Además, mencionaron que la Diris de Lima Sur ya no tenía pruebas. “Ya llegó la fumigación para el centro de salud; sin embargo, las pruebas aún no nos realizan. Dicen que no hay”, puntualizó una trabajadora del centro de salud.

San Juan de Miraflores. Créditos: Cortesía.

Anteriormente, hubo un robo de pruebas a manos de un ciudadano chino; por ello, la titular de la Dirección de Redes Integradas de Salud – DIRIS Lima Sur, fue cesada del cargo. ''Con la venta de pruebas rápidas extraídas de Lima Sur, nos han comunicado que no hay pruebas. Entonces, se ha decidido cerrar el centro porque así no podemos seguir atendiendo, porque quién sabe si alguno de nosotros pueda seguir infectando asintomáticamente a nuestras familias, a nosotros mismos o a la población que viene a atenderse'', explicó José Aymar.

Por otro lado, otro compañero de la misma área ha empezado a presentar síntomas del coronavirus. Tras ello, el personal ha decidido dejar de prestar sus servicios y el cierre del centro. Solo urgencias, consultas personalizadas y el servicio administrativo se encuentra operando.

''Estamos desde el día sábado esperando las pruebas y hasta el hoy, nada, señor ministro (Víctor Zamora). Nos sentimos impotentes de ver cómo los pacientes llegan y no poder atenderlos'', asevera la trabajadora del equipo de guardia hospitalaria, Luz Moncada Bustamante, en el frontis del centro de salud.