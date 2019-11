Churín: extranjera denuncia haber sido violada tras ser dopada frente a terminal terrestre

Una joven venezolana denunció a dos hombres de haberla violado sexualmente en una zona deshabitada del centro poblado de Ayarpongo, en la localidad de Churín, provincia de Oyón.

La mujer de 24 años de edad contó ante los efectivos de la comisaría de Churín que se encontraba junto a dos amigos tomando licor y conversando dentro una minivan estacionada frente al hostal “HP” donde ella vive actualmente, al costado de un terminal terrestre.

PUEDES VER Puno: Teniente de la Policía es acusado de ultrajar a mujer

Asegura que lo último que recuerda antes de la violación, es que al promediar la 1 de la madrugada se fue a los servicios higiénicos y luego de algunos minutos de haber retornado empezó a sentirse mareada.

“Al volver del baño, uno de ellos me invita un vaso de cerveza, que tomé y al poco rato no podía pararme bien y a partir de ahí perdí la conciencia. Fue en horas de la mañana que reaccioné y me encontraba ya en un descampado del centro poblado de Ayarpongo y me di cuenta que había sido abusada sexualmente”, cuenta la denunciante.

Ella acusa directamente a Elmer Irureta Ramírez y Yorch Sáenz como quienes se aprovecharon de su amistad para doparla y ultrajarla. Personal de la Policía intentó intervenir a ambos sujetos, pero no fue posible hallarlos en sus viviendas ni centros de trabajo, por lo que la búsqueda continua.

PUEDES VER Áncash: sentencian a 20 años de cárcel a sujeto que abusó de una niña

El caso fue dado a conocer al fiscal de turno, Dr. Iván Tamara Verde, y se trasladó a la denunciante hasta la Oficina de Médico Legal de Huaura-Huacho, para los exámenes correspondientes.