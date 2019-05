Barranco: Denuncian a profesora por pinchar con una aguja a estudiantes para un experimento

Una profesora de educación secundaria de la institución educativa de mujeres Mercedes Indacochea, en Barranco, fue denunciada por los padres de familia de un grupo de 16 menores de edad, quienes indicaron que sus hijas fueron pinchadas con una aguja durante una clase en el laboratorio de ciencias de la institución.

La docente Isabel Matilde Vargas Vaccaro de Morote, fue acusada por los padres de familia de llevar a cabo el experimento —detectar células a través de un microscopio— como parte del curso de Biología que dictó el pasado 14 de mayo a las alumnas de la sección “G” del segundo grado de educación secundaria.

Los padres oyeron los testimonios de sus hijas y, de inmediato, cuestionaron el proceder de la docente, enfatizando ante las autoridades del centro educativo su malestar por las irregularidades con las que la docente llevó a cabo el experimento.

En primer lugar, los padres indicaron que la docente ingresó a un niño de 8 años al aula, pese a que el centro educativo es exclusivo para mujeres.

Asimismo, señalaron que, para llevar a cabo la prueba, además de no solicitar antes una autorización de los padres, la docente no tomó la precaución de cambiar de aguja por cada estudiante.

Descargo

Por su parte, en un documento enviado a las autoridades del colegio, la docente reconoció que, en efecto, llevó al aula a un niño de 8 años a quien presentó como su nieto, pues sostuvo que este “estaba entusiasmado por ver las células del microscopio”. Del mismo modo, aceptó que el menor “podía estar con él durante esta práctica” del experimento.

La docente también señaló en su descargo que “sinceramente, no me percaté de cambiar la aguja todas las veces”. Sin embargo, afirmó que sí hizo este procedimiento “en tres ocasiones”.

Por otro lado, la maestra sostuvo que fueron las estudiantes quienes querían llevar a cabo el experimento, pero que ella restringió la prueba para que la hicieran solo “las que contaban con un microscopio”.

“Esta situación demuestra la negligencia que ha ocurrido”, admitió la docente en su descargo. “Pido disculpas”, dijo en ese sentido.

Se justifica

No obstante reconocer ante la dirección del centro educativo que cometió una negligencia, la profesora se justificó alegando que un malestar en su estado de salud le habría impedido tomar consciencia de su proceder.

“Ese día me sentía mal de salud. Estoy sufriendo una otitis aguda y estaba con gripe y con temperatura, que no me permitió darme cuenta de los errores que estaba cometiendo”, reza el documento remitido por la profesora.

Minedu

Dada la gravedad de los hechos, los padres de familia pidieron que las autoridades competentes, y en especial la titular del Ministerio de Educación, Flor Pablo, tomen cartas en el asunto y apliquen los protocolos correspondientes para atender su demanda.