Día de la Madre: Las frases más emotivas para desearle un feliz día a mamá

El Día de la Madre es una fecha especial en la que rendimos homenaje a la mujer más importante de nuestras vidas. Es el momento preciso para demostrar cuánto la amamos; sin embargo, sucede que a veces nos quedamos sin palabras y no sabemos cómo decirle lo mucho que significa para nosotros.

En este Día de la Madre podemos sorprender a nuestras progenitoras con muchos detalles, pero no hay mejor regalo que el que se hace con el corazón. Por eso, en esta ocasión te mostramos los mensajes más bonitos para dedicar a nuestras mamás.

Abrázala, dile lo que sientes y haz que se derrita de amor con estas emotivas frases por el Día de la Madre.

Las mejores frases por el Día de la Madre

1. No tengo miedo a morir porque ya he estado en el cielo, es ese lugar cálido donde descansar mi cabeza: el hombro de mi madre. - Anónimo

2. Cuando te digo que te quiero, no lo digo que por costumbre o por mantener una conversación. Lo digo para recordarte que eres es la mejor cosa que me ha pasado. - Anónimo

3. El amor de una madre es algo que nadie puede explicar, está hecho de una profunda devoción y de sacrificio y dolor, es infinito y desinteresado y perdurable, pase lo que pase, porque nada puede destruirlo o quitarle ese amor. - Helen Steiner Rice

4. ¿Qué es una mamá sino la luz del sol de nuestros días y la estrella del norte de nuestras noches? - Robert Breault

5. Mi madre encuentra la felicidad cuando yo la encuentro. Cuando yo vivo algo hermoso, lo vive a través de mi experiencia. Mi madre reza por mí, incluso cuando yo solo rezo por mi mismo. Mi madre me daría el mundo entero si fuese capaz. Gracias Mamá.

6. Ningún idioma puede expresar el poder, belleza y heroísmo del amor de una madre. - Edwin Chapin.

7. La madre es la mejor maestra. Una maestra de la compasión, del amor y la valentía. Su amor es dulce como una flor. - Stevie Wonder.

8. Mi mamá me ha hecho reír, me ha secado las lágrimas, me ha abrazado muy fuerte, me ha visto triunfar, me ha visto fallar, me ha regañado, me ha consentido, pero me mantiene fuerte. Mi mamá es la promesa de Dios, de que tendré una amiga para siempre. ¡Gracias, mamá!

9. Mamá, no me alcanzaría ni un millón de hojas para escribirte por todo por lo que estoy agradecido, ni todas las hojas del mundo para escribirte lo mucho que te quiero. ¡Feliz Día de la Madre!

10. Tus brazos siempre se abrían cuando quería un abrazo, tu corazón comprendía cuando necesitaba una amiga, tus ojos tiernos se endurecían cuando me hacía falta una lección, tu fuerza y tu amor me guiaron y me dieron alas para volar.