Ya se han repartido más de 12 mil tarjetas Lima Pass en el Corredor Azul

Tal como lo anunció La República, desde el sábado último se vienen repartiendo las nuevas tarjetas de los corredores complementarios, las mismas que se activarán desde el jueves próximo para el Corredor Azul.

Entre ese día y el lunes último, según cifras de Protransporte, ya se han entregado más de 12 mil de estas tarjetas llamadas Lima Pass. Estas son gratuitas siempre y cuando los usuarios paguen por una recarga de 5 soles.

"Este es un combo de oferta que se dará una semana antes del inicio del recaudo, en cada uno de los corredores. Para el Corredor Azul se dispondrán 80 mil plásticos", explicaron.

Se debe indicar que si ya cuenta con una tarjeta del Metropolitano, no hace falta que obtenga esta nueva. Lo mismo pasa en el caso de los estudiantes.

Eso sí, los estudiantes universitarios y escolares que no cuenten con tarjetas preferenciales, deben tramitar estas tarjetas ya que de no tenerlas no podrán acceder al medio pasaje.

Acá la lista de centros donde pueden conseguir las tarjetas, que después del miércoles costarán S/4.50.