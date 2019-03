Sullana: asaltan camión repartidor de gaseosas [VIDEO]

La delincuencia sigue imparable, debido a que tres sujetos a bordo de una mototaxi, asaltaron a los trabajadores de un camión repartidor de gaseosas, hecho que se registró la tarde del jueves en la calle 4 de la urbanización popular Villa La Paz en el sector este de Sullana, en la región Piura.



Los tres maleantes usaban lentes oscuros y portaban armas con las que encañonaron a los dos trabajadores, aprovechando que el vehículo se encontraba estacionado frente a una tienda.

Los asaltantes no les importo que varios vecinos observaban el asalto para llevarse varios bolsos conteniendo productos y una cantidad de dinero no especificado. Además los transeúntes al ver el acto delictivo prefirieron no interponerse en el camino de los sujetos para no ser víctimas.



El asalto quedó registrado en las cámaras de seguridad y la Policía Nacional ya habría identificado a los asaltantes con la finalidad de conocer su paradero y recuperar parte de lo robado para devolverle al propietario del negocio.