Liubomir Fernández

“Yo la maté por rabia”, aseguró Wilfredo Rodríguez Quispe, el descuartizador de Dina Quispe Choquemaqui, cuyo cuerpo apareció despedazado en varias partes en el centro poblado de Kunurana, distrito de Santa Rosa, Melgar - Puno.

La mujer había desaparecido el 15 de marzo en circunstancias que salió a guardar su ganado. Dos días después, su cuerpo fue hallado regado en pedazos en distintos puntos de dicha localidad. Fueron agentes de la División de Investigación Criminal que dieron con los restos de la víctima y el asesino.

El homicida fue interrogado por agentes especializados. Al preguntarle cuál fue su motivación, se negó a dar mayores detalles, pero descartó que haya estado enamorado de la víctima.

“Solo la maté. Nadie me ha ayudado”, precisó, descartando la supuesta participación de su padre, Martín Rodríguez Aguilar.

Entierro

Mientras tanto, en un pequeño camposanto, al pie del Apu Kunurana, en el centro poblado de Quishuara, distrito de Macarí, provincia de Melgar; gran cantidad de personas dieron el último adiós a Dina Quispe Choquemaqui.

En medio de dramáticas escenas de dolor y llanto, el féretro fue trasladado hasta un cementerio del centro poblado. Allí, antes del entierro, el pedido de cadena perpetua fue unísono para el asesino.

El más afectado fue Basilio Chumpi, conviviente de Dina, quien pidió la intervención del Ministerio de la Mujer. “Este asesino debe morir en la cárcel. Todos tenemos que unirnos”, refirió, pidiendo apoyo a los pobladores de Macarí, Santa Rosa y otros distritos de la provincia de Melgar. Otros parientes, en lengua materna quechua, también exigieron la máxima pena para Rodríguez Quispe.

Los familiares y pobladores no creen que este sujeto sea un psicópata. “Señores autoridades, señora ministra de la Mujer, este asesino no es psicópata, sus abogados lo amaestraron para evadir su culpa, tiene que irse de por vida a la cárcel, no debe salir, si sale todos vamos a estar en peligro”, dijo una pobladora.

El Poder Judicial programó para hoy la audiencia de prisión preventiva.❖

Población marchará en Ayaviri exigiendo justicia

Las autoridades del distrito de Macarí y otros programaron para hoy una marcha por las calles de la ciudad de Ayaviri, capital de la provincia de Melgar. Exigirán una drástica sanción para el homicida.

En tanto, el general PNP Miguel Ángel Palomino, en Juliaca, ofreció una rueda de prensa. Pero no dio detalles sobre este crimen, alegando que las investigaciones se realizan de forma reservada.

El psicólogo clínico José Gutiérrez Alberoni aseguró que el asesino perdió la noción del bien y el mal, pero a plena conciencia. Dejó entrever que su ensañamiento tendría mucho que ver con traumas que se generó desde pequeño, donde desarrolló un amor ambivalente hacia sus progenitores.