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LAB PERÚ MINERALS OBTIENE ACREDITACIÓN PARA EL ANÁLISIS NEWMONT-AU

Lab Perú Minerals obtuvo la acreditación NTP/ISO/IEC 17025:2017 para el Análisis Newmont-Au, tras una evaluación del Organismo de Acreditación INACAL sobre sus procesos técnicos y sistema de gestión.

El reconocimiento, otorgado por INACAL, respalda la competencia técnica del laboratorio y reafirma su compromiso con los estándares internacionales de calidad.
El reconocimiento, otorgado por INACAL, respalda la competencia técnica del laboratorio y reafirma su compromiso con los estándares internacionales de calidad.
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Lab Perú Minerals, laboratorio con casi una década brindando servicios de análisis físicos, químicos y pruebas metalúrgicas, consolida su trayectoria al obtener la acreditación bajo la NTP/ISO/IEC 17025:2017, otorgada por el Organismo de Acreditación INACAL, para el Análisis Newmont-Au, correspondiente al Registro N.° LE-296, en su sede Parque Industrial.

Este importante reconocimiento es resultado de una rigurosa evaluación externa, mediante la cual se verificó el cumplimiento de los requisitos técnicos y de gestión que sustentan la competencia del laboratorio para ejecutar el ensayo comprendido en el alcance de la acreditación. De esta manera, Lab Perú Minerals fortalece su capacidad para ofrecer resultados técnicamente confiables, bajo criterios reconocidos para laboratorios de ensayo.

Evaluación integral

El proceso de acreditación comprendió una evaluación integral de las actividades técnicas y del Sistema de Gestión de la Calidad de Lab Perú Minerals. Entre los aspectos revisados se consideraron la competencia técnica del personal, la correcta aplicación de los procedimientos de ensayo, la gestión y control de los procesos, así como la infraestructura y las condiciones necesarias para la ejecución de los análisis.

Asimismo, se verificaron elementos fundamentales como la calibración y trazabilidad de los equipos de medición, el aseguramiento de la validez de los resultados y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la NTP/ISO/IEC 17025:2017.

Un nuevo hito

Uno de los principales hitos para Lab Perú Minerals es la acreditación del Análisis Newmont-Au, que reconoce formalmente su competencia técnica para realizar este ensayo de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos por el organismo de acreditación.

Asimismo, este logro consolida a Lab Perú Minerals como el primer laboratorio del norte del Perú en contar con la acreditación bajo la NTP/ISO/IEC 17025:2017, otorgada por el Organismo de Acreditación INACAL para el Análisis Newmont-Au, así como la certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, otorgada por ITICCOL.

Ambos reconocimientos están orientados a fortalecer la gestión, la calidad de sus resultados y mejora continua, respaldados por el trabajo sostenido de sus equipos técnicos y de gestión, orientado a fortalecer sus procesos y asegurar la confiabilidad de sus resultados.

Mira hacia el futuro

Más que un reconocimiento, este logro representa una visión orientada a la excelencia, que busca mantener los más altos estándares en cada uno de sus procesos y responder a las crecientes exigencias de un sector que demanda precisión, trazabilidad y confiabilidad. En esta línea, Lab Perú Minerals mira hacia el futuro y trabaja de manera permanente en la incorporación y acreditación de nuevos métodos vinculados a sus servicios, consolidando procesos confiables y adoptando criterios cada vez más rigurosos.

"Seguimos avanzando con estándares internacionales hacia la excelencia", expresó Reyder Chicoma, gerente general de Lab Perú Minerals.

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