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Deudores ya pueden acceder a préstamos: ¿Dónde solicitar uno sin ser rechazado?

Quienes tienen deudas o un reporte negativo en centrales de riesgo también pueden acceder a montos de hasta S/ 2 millones con Prestamype. Conoce los beneficios y requisitos de este préstamo estando en Infocorp.

Este préstamo con garantía hipotecaria permite acceder a financiamiento desde S/ 15 mil, incluso si cuentas con un historial crediticio negativo en Infocorp. Foto: difusión.
Este préstamo con garantía hipotecaria permite acceder a financiamiento desde S/ 15 mil, incluso si cuentas con un historial crediticio negativo en Infocorp. Foto: difusión.
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Acceder a financiamiento en el sistema tradicional no siempre es sencillo, sobre todo cuando se tiene una calificación crediticia negativa. Frente a este escenario, Prestamype, fintech peruana, ofrece los préstamos estando en Infocorp, una alternativa sin las restricciones que suelen aplicar bancos y cajas.

Se trata de un préstamo con garantía hipotecaria dirigido a quienes necesitan montos elevados, desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones, incluso si están reportados en Infocorp o no cuentan con historial crediticio. La precalificación se realiza de forma online en pocos minutos AQUÍ, con una evaluación flexible y cuotas adaptadas a cada perfil.

Beneficios de Prestamype

Con más de 9 años en el mercado, Prestamype se ha consolidado como una marca confiable, con procesos simples y condiciones acordes al perfil de cada cliente, de modo que pueda cumplir con sus obligaciones en la fecha acordada.

Al calificar a un préstamo estando en Infocorp, los principales beneficios son:

  • Montos altos: desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones.
  • Tasa de interés mensual desde 1,05%.
  • Plazos de uno hasta 10 años, renovables en el futuro previa evaluación.
  • Evaluación de riesgo flexible, que no descarta por estar en Infocorp ni por no tener historial crediticio.
  • Desembolso rápido: 15 días en promedio.
  • Cronogramas a medida: el cliente elige cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
  • Respaldo: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Un reporte negativo no tiene por qué frenar tus proyectos. Conoce esta opción de financiamiento y empieza AQUÍ.

Requisitos para acceder al préstamo

Para precalificar, es necesario cumplir con lo siguiente:

  • Contar con un inmueble (casa, departamento, oficina o local comercial) para dejar en garantía.
  • El inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).
  • Debe estar ubicado en Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Ica, Chimbote, Sullana, Cusco, Cajamarca, Cañete, Chincha, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Abancay o Huamanga.
  • Debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

La solicitud puede realizarse de forma sencilla y segura en la web oficial de Prestamype AQUÍ.

Precalifica al préstamo en solo unos minutos

Desde 2017, Prestamype ha desembolsado más de S/ 5.000 millones en financiamiento y ha impulsado el crecimiento de numerosos micro y pequeños empresarios. Hoy, quienes han sido rechazados por bancos o cajas pueden acceder a préstamos desde S/ 15 mil, sin importar su historial crediticio ni si figuran como deudores en Infocorp.

Precalifica hoy mismo a través de la web de Prestamype AQUÍ.

[PUBLIRREPORTAJE]

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