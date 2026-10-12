Deudores ya pueden acceder a préstamos: ¿Dónde solicitar uno sin ser rechazado?

Este préstamo con garantía hipotecaria permite acceder a financiamiento desde S/ 15 mil, incluso si cuentas con un historial crediticio negativo en Infocorp. Foto: difusión.

Este préstamo con garantía hipotecaria permite acceder a financiamiento desde S/ 15 mil, incluso si cuentas con un historial crediticio negativo en Infocorp. Foto: difusión.

Acceder a financiamiento en el sistema tradicional no siempre es sencillo, sobre todo cuando se tiene una calificación crediticia negativa. Frente a este escenario, Prestamype, fintech peruana, ofrece los préstamos estando en Infocorp, una alternativa sin las restricciones que suelen aplicar bancos y cajas.

Se trata de un préstamo con garantía hipotecaria dirigido a quienes necesitan montos elevados, desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones, incluso si están reportados en Infocorp o no cuentan con historial crediticio. La precalificación se realiza de forma online en pocos minutos AQUÍ, con una evaluación flexible y cuotas adaptadas a cada perfil.

Beneficios de Prestamype

Con más de 9 años en el mercado, Prestamype se ha consolidado como una marca confiable, con procesos simples y condiciones acordes al perfil de cada cliente, de modo que pueda cumplir con sus obligaciones en la fecha acordada.

Al calificar a un préstamo estando en Infocorp, los principales beneficios son:

Montos altos: desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones.

desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones. Tasa de interés mensual desde 1,05%.

mensual desde 1,05%. Plazos de uno hasta 10 años , renovables en el futuro previa evaluación.

, renovables en el futuro previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible , que no descarta por estar en Infocorp ni por no tener historial crediticio.

, que no descarta por estar en Infocorp ni por no tener historial crediticio. Desembolso rápido: 15 días en promedio.

15 días en promedio. Cronogramas a medida: el cliente elige cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

el cliente elige cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Respaldo: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Un reporte negativo no tiene por qué frenar tus proyectos. Conoce esta opción de financiamiento y empieza AQUÍ.

Requisitos para acceder al préstamo

Para precalificar, es necesario cumplir con lo siguiente:

Contar con un inmueble (casa, departamento, oficina o local comercial) para dejar en garantía.

El inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).

Debe estar ubicado en Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Ica, Chimbote, Sullana, Cusco, Cajamarca, Cañete, Chincha, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Abancay o Huamanga.

Debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

La solicitud puede realizarse de forma sencilla y segura en la web oficial de Prestamype AQUÍ.

Precalifica al préstamo en solo unos minutos

Desde 2017, Prestamype ha desembolsado más de S/ 5.000 millones en financiamiento y ha impulsado el crecimiento de numerosos micro y pequeños empresarios. Hoy, quienes han sido rechazados por bancos o cajas pueden acceder a préstamos desde S/ 15 mil, sin importar su historial crediticio ni si figuran como deudores en Infocorp.

Precalifica hoy mismo a través de la web de Prestamype AQUÍ.

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