¿Qué partidos hay hoy, martes 13 de octubre? Revisa horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este martes, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en la Champions League y en los distintos torneos sudamericanos.
Manchester United, Barcelona y Boca Juniors juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: Premier League/LaLiga/Boca Juniors/composición LR
Los partidos del martes 13 de octubre incluyen distintos encuentros de la segunda jornada en la fase de liga de Champions League y en torneos del continente como la Copa Sudamericana. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.
Este martes arranca la segunda fecha en la Liga de Campeones. Entre los duelos más destacados del torneo están los partidos Atlético de Madrid vs Manchester United y Galatasaray vs Barcelona. De igual forma, inician las semifinales en la Copa Sudamericana con el encuentro de ida entre Boca Juniors y Vasco da Gama.
Partido de la Champions League HOY
- Lens vs Sporting CP
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: ESPN
- Sabah Baku vs Slavia Praga
- Hora: 11.15 a. m.
- Canal: ESPN
- Arsenal vs Lille
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Atlético de Madrid vs Manchester United
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Galatasaray vs Barcelona
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Inter vs Club Brujas
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- RB Leipzig vs PSV
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Viking vs Bayern Múnich
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Villarreal vs Napoli
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Copa Sudamericana HOY
- Boca Juniors vs Vasco da Gama
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: DSports
Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY
- Atlético Bucaramanga vs Águilas Doradas
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: Win Sports
- Millonarios vs Once Caldas
- Hora: 8.30 p. m.
- Canal: Win Sports
Partidos de la Copa de Rusia HOY
- Lokomotiv Moscú vs Akron Togliatti
- Hora: 10.30 a. m.
- Canal: DSports
- Krasnodar vs F. Voronezh
- Hora: 12.45 p. m.
- Canal: DSports