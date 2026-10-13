Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Deportes

¿Qué partidos hay hoy, martes 13 de octubre? Revisa horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este martes, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en la Champions League y en los distintos torneos sudamericanos.

Manchester United, Barcelona y Boca Juniors juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: Premier League/LaLiga/Boca Juniors/composición LR
Manchester United, Barcelona y Boca Juniors juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: Premier League/LaLiga/Boca Juniors/composición LR
Por
google iconLa República en Google

Los partidos del martes 13 de octubre incluyen distintos encuentros de la segunda jornada en la fase de liga de Champions League y en torneos del continente como la Copa Sudamericana. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este martes arranca la segunda fecha en la Liga de Campeones. Entre los duelos más destacados del torneo están los partidos Atlético de Madrid vs Manchester United y Galatasaray vs Barcelona. De igual forma, inician las semifinales en la Copa Sudamericana con el encuentro de ida entre Boca Juniors y Vasco da Gama.

Puedes ver

Franco Velazco arremetió contra Pablo Guede y Miguel Rondelli tras polémica con Universitario: "La solidaridad la vamos a ver a fin de año"

lr.pe

Partido de la Champions League HOY

  • Lens vs Sporting CP
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Sabah Baku vs Slavia Praga
  • Hora: 11.15 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Arsenal vs Lille
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Atlético de Madrid vs Manchester United
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Galatasaray vs Barcelona
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Inter vs Club Brujas
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • RB Leipzig vs PSV
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Viking vs Bayern Múnich
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Villarreal vs Napoli
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Copa Sudamericana HOY

  • Boca Juniors vs Vasco da Gama
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

  • Atlético Bucaramanga vs Águilas Doradas
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: Win Sports
  • Millonarios vs Once Caldas
  • Hora: 8.30 p. m.
  • Canal: Win Sports

Partidos de la Copa de Rusia HOY

  • Lokomotiv Moscú vs Akron Togliatti
  • Hora: 10.30 a. m.
  • Canal: DSports
  • Krasnodar vs F. Voronezh
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: DSports

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 13 de octubre de 2026

Por Carlin | 13 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 12 de octubre de 2026

Por Carlin | 12 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 11 de octubre de 2026

Por Carlin | 11 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Papa León XIV Últimas Noticias: Sumo pontífice es hospitalizado hoy para operación de nódulo pulmonar

¡Reventó! Resultados de La Tinka del domingo 11 de octubre: número ganador, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Sismo en Perú EN VIVO hoy, martes 13 de octubre: epicentro y magnitud del último temblor registrado por el IGP

Deportes

Barcelona vs Galatasaray EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 2 de la Champions League 2026

Real Madrid - Roma: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 2 de la Champions League

Atlético de Madrid - Manchester United: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo por la fecha 2 de la Champions League

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Papa León XIV Últimas Noticias: Sumo pontífice es hospitalizado hoy para operación de nódulo pulmonar

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Senado: Comisión de Constitución continuará debate sobre facultades legislativas este martes 13