➤ Descubre tu Horóscopo de mañana por Jhan Sandoval: ¿qué te deparan los astros este martes 13 de octubre?
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este martes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
Horóscopo de Jhan SandovalComposición LR
¿Quieres saber qué te deparan los astros este martes 13 de octubre? Revisa el horóscopo de este martes del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo HOY, martes 13 de octubre?
- Aries: El recorte de un presupuesto o la cancelación de un proyecto te obligará a modificar los planes que tenías establecidos. Paciencia. En el amor, sana esas heridas y evitarás tensión en tu relación.
- Tauro: Revisarás informes u otras actividades que habías realizado con cierta ligereza. Te dedicarás a corregir errores y a mejorar la presentación de tu trabajo. Tu esfuerzo será recompensado.
- Géminis: Desconfías de la información que has recibido. Te dedicarás a revisar e investigar antes de tomar una decisión. En el amor, esa conversación que habías postergado se dará. Habrá claridad.
- Cáncer: Llega una oportunidad laboral que será rentable y te brindará solidez. Si estás por iniciar algún negocio, triunfarás. En el amor, esa persona tiene intenciones claras y planes sinceros. Confía.
- Leo: Tu experiencia y sentido lógico te permitirá resaltar a nivel laboral, pero cuidado con las formas que tengas, puesto que si actúas de manera cortante generarías un clima de tensión a tu alrededor.
- Virgo: La meta que te has impuesto está consumiendo toda tu energía y tiempo. Necesitas intervalos de descanso, o de lo contrario verías tu salud afectada. Es posible que concretes un viaje.
- Libra: Aunque te sientas provocado por un compañero que tiende a perder los papales, debes de mantener la calma y el control personal. Solo así resolverás diferencias y crearás alianzas estratégicas.
- Escorpio: Alguien que cuestiona tus ideas podría enfrentarte y no te conviene reaccionar con intolerancia. Dialoga y evitarás mayores complicaciones. En el amor, posibles roces en pareja. Cuidado.
- Sagitario: No puedes ser negativo y pensar que no hay solución a ese problema que enfrentas. Necesitas asesorarte y confiar en la experiencia ajena para resolver todo lo que hoy esté estancándote.
- Capricornio: Recibirás el apoyo de un colega, todo empieza a equilibrarse y a avanzar como lo tenías proyectado. En el amor, recibes un presente de parte de esa persona que pensaste indiferente.
- Acuario: El trabajo en equipo está dando los resultados que esperabas. Te sentirás satisfecho por lo avanzado. En el amor, acepta la invitación de esa persona, pasarás momentos un gratos a su lado.
- Piscis: Lo que parece una crítica, en realidad, es un consejo o una alerta de parte de un compañero que conviene tomar en cuenta. Harás correcciones que mejorarán el desarrollo de tu labor.