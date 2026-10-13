Precio del dólar hoy en Perú, martes 13 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

El precio del dólar de este martes 13 de octubre de 2026, se sitúa en S/3,420 para la compra y S/3,445 para la venta en el mercado paralelo de Perú. En este artículo puedes revisar cómo se cotiza la moneda oficial estadounidense en bancos y casas de cambio para este día, como también los valores presentados en las entidades respectivas de características oficiales.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy, 13 de octubre

BCP

Compra: S/3,525

Venta: S/3,540

Interbank

Compra: S/3,493

Venta: S/3,576

Banco de la Nación

Compra: S/3,480

Venta: S/3,600

BBVA

Compra: S/3,468

Venta: S/3,608

Scotiabank