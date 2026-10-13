Precio del dólar hoy en Perú, martes 13 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta
Consulta el precio del dólar hoy, martes 13 de octubre, en Perú y conoce el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y entidades financieras.
Precio del dólar hoy en Perú, martes 13 de octubreComposición LR
El precio del dólar de este martes 13 de octubre de 2026, se sitúa en S/3,420 para la compra y S/3,445 para la venta en el mercado paralelo de Perú. En este artículo puedes revisar cómo se cotiza la moneda oficial estadounidense en bancos y casas de cambio para este día, como también los valores presentados en las entidades respectivas de características oficiales.
Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy, 13 de octubre
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558