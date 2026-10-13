Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Economía

Precio del dólar hoy en Perú, martes 13 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Consulta el precio del dólar hoy, martes 13 de octubre, en Perú y conoce el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y entidades financieras.

Precio del dólar hoy en Perú, martes 13 de octubre
Precio del dólar hoy en Perú, martes 13 de octubreComposición LR
Por
google iconLa República en Google

El precio del dólar de este martes 13 de octubre de 2026, se sitúa en S/3,420 para la compra y S/3,445 para la venta en el mercado paralelo de Perú. En este artículo puedes revisar cómo se cotiza la moneda oficial estadounidense en bancos y casas de cambio para este día, como también los valores presentados en las entidades respectivas de características oficiales.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy, 13 de octubre

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 12 de octubre de 2026

Por Carlin | 12 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 11 de octubre de 2026

Por Carlin | 11 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 10 de octubre de 2026

Por Carlin | 10 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Stephanie Cayo se sincera sobre su relación con Alejandro Sanz: “No es fácil”

Mackeily Luján llora en pleno concierto de la Bella Luz tras ruptura definitiva con Dimas Ysla: “Cómo me duele”

¡Reventó! Resultados de La Tinka del domingo 11 de octubre: número ganador, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Economía

Reinfo: formalización minera hasta 2028 exigirá cambios en el Estado y metas para los inscritos

Adenda de Cálidda para llevar gas a siete regiones sigue en evaluación: Minem no confirma fecha de firma

BTS en Perú: merchandising superó los S/5,6 millones en ventas durante sus conciertos en Lima

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Senado: Comisión de Constitución continuará debate sobre facultades legislativas este martes 13

Avanza País de Francis Allison pide al JNE segunda vuelta en Lima si nadie llega al 30% de votos

Pedido de facultades sería votado en el Pleno del Senado el próximo lunes 19