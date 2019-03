Examen de admisión San Marcos: conoce si habrá preguntas en inglés

Este sábado 9 y domingo 10 de marzo se realizará el examen de admisión 2019-II de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en el cual los postulantes medirán sus conocimientos y buscarán una vacante en la Decana de América.

Como todos los años, la prueba de admisión San Marcos se realiza en dos días dependiendo el área a la cual postulas y la modalidad. El primer día estará dirigido a las áreas de Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas y Ciencias Económicas y de la Gestión, mientras que la segunda jornada será asignada a las carreras relacionadas a Ingeniería, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.

El examen de admisión San Marcos también contempla modalidades como: primeros puestos de educación secundaria, personas con discapacidad, centro preuniversitario de la UNMSM, deportistas calificados, víctimas del terrorismo, graduados y titulados, plan de reparaciones (PIR), además de traslado interno y externo.

Desde 2016, el examen de admisión San Marcos contiene preguntas en inglés con la finalidad de que los postulantes a la Decana de América tengan el suficiente nivel para comprender textos cortos en otro idioma ¿Esta vez será distinto?

El examen de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos está compuesto por 100 preguntas, donde cada respuesta correcta vale 20 puntos y cada incorrecta tiene 1,125 puntos en contra. El postulante tendrá un tiempo de 3 horas para responder el cuestionario de opción múltiple.

En la sección de habilidades y conocimientos se incluyen las de habilidad verbal (comprensión de lectura), de las cuales 5 preguntas que se desprenden de un texto serán en inglés.

Este tipo de preguntas son incluidas en el examen de admisión San Marcos como parte de la evaluación del área 'Deco', que mide las destrezas cognitivas donde se considera el idioma inglés como parre de las habilidades verbales.

Ejemplos de preguntas en inglés San Marcos

El primer examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que implementó las preguntas en inglés fue el del 2017-I, realizado en setiembre de 2016.

La prueba incluyó un texto en español sobre la excandidata presidencial de Estados Unidos, Hillary Clinton, pero al final había un párrafo escrito en inglés que fue asignado a 2 preguntas de habilidad verbal.

Como informó el prestigioso periódico The New York Times: “Mr. Kaine, who took a year off from Harvard Law School to work with Jesuit missionaries in Honduras, wasted little time showing off his bilingualism, often thrusting his fist in the air and looking back and flashing a wide smile at Mrs. Clinton, who sat on a stool behind him”.

Pregunta 2. La frase FLASHING A WIDE SMILE alude a un gesto de…

A) simpatía.

B) veneración.

C) orgullo. (Respuesta correcta)

D) ironía.

E) incertidumbre.

Pregunta 3. A partir de la lectura de la información dada por The New York Times, se puede afirmar válidamente que Kaine...

A) estudió Derecho en Harvard y se especializó en los derechos de los misioneros jesuitas de Honduras.

B) desilusionó a Hillary Clinton porque cerraba los puños en el aire y en su discurso agredió a los republicanos.

C) abandonó sus estudios de leyes en una prestigiosa universidad para convertirse en un misionero de los jesuitas.

D) pronunció un discurso caracterizado por una visión pesimista y apocalíptica de la política internacional.

E) suspendió sus estudios de Derecho para trabajar con una congregación religiosa en un país centroamericano. (Respuesta correcta)