Pasco: Yanahuanca está incomunicada desde hace más de 22 días tras desborde de río

Pasco. El río Chaupihuaranga se desbordó derrumbando más de cinco viviendas y dejando a la población de la ciudad de Yanahuanca incomunicada desde hace más de 22 días, informó el alcalde de la provincia de Daniel Alcides Carrión, Luis Chombo.

El burgomaestre señaló que el 95% de la ciudad se encuentra afectada y las vías de comunicación se encuentran bloqueadas y seis puentes han colapsado. Señaló también que al menos más de 20 familias se han visto obligadas a dejar sus viviendas.

“Se han caído más de cinco viviendas en Yanahuanca. Además, corren riesgo el puente colonial y el estadio municipal. Estamos solicitando que nos apoyen”, dijo el alcalde de Daniel Alcides Carrión, Luis Chombo, a RPP Noticias.

La autoridad provincial comentó que los sembríos han sido completamente arrasados y las instituciones educativas han sido inundadas y están a punto de colapsar.

A causa del desastre natural, se han quedado sin agua potable y servicio de electricidad. La empresa que abastece de electricidad a Pasco interrumpió el servicio eléctrico por daños a la infraestructura en las localidades de Huaylasjirca, Villo, Tambochaca, Chinche, Huachus y lugares aledaños.

A pesar de la situación de la ciudad, la zona no ha sido considerada para ser declarada en emergencia. Por tal motivo, el alcalde hizo un llamado a las autoridades del Poder Ejecutivo y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para que sea declarada en emergencia y reciba el apoyo que tanto necesita por ser una de las provincias más pobres de Pasco.

“Yanahuanca no ha sido considerada de este decreto supremo […] Quisiéramos hacer un llamado para que nos puedan ayudar porque somos una de las provincias más pobres de Pasco. No tenemos los recursos suficientes y no contamos con las maquinarias correspondientes”, agregó .

Chombo detalló que requieren camas, carpas y productos de primera necesidad para las familias que lo han perdido todo.