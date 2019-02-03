Candelaria 2019: Sigue EN VIVO el concurso de danzas autóctonas en Puno

Cientos de danzarines de 112 agrupaciones vienen demostrando lo mejor de su arte en el estadio Enrique Torres Belón de Puno. Le rinden honor a la Virgen de la Candelaria.
Cientos de danzarines de 112 agrupaciones vienen demostrando lo mejor de su arte en el estadio Enrique Torres Belón de Puno. Le rinden honor a la Virgen de la Candelaria.
Desde las 6:00 horas, cientos de danzarines de los diversas comunidades de las 13 provincias de la región Puno, vienen participando de una nueva edición del Concurso de Danzas Autóctonas en honor a la Virgen de la Candelaria.
Son 112 agrupaciones en total que vienen demostrando lo mejor de su arte en el estadio Enrique Torres Belón en la ciudad de Puno. La primera agrupación en salir al escenario fue los "Cahuires Tacquina" de la provincia de Chucuito.
PUEDES VER: Puno: Los devotos y su fe por la Virgen de la Candelaria
La República Sur
EnVivo Puno celebra Festividad de la Virgen de la Candelaria. Hoy Concurso de Danzas Autóctonas.
Las fiestas en honor a la virgen de la Candelaria iniciaron el pasado 1 de febrero con la tradicional entrada de Kapus a la plaza mayor de la ciudad altiplánica.
El último sábado se realizó la procesión de la virgen de la Candelaria, donde cientos de fieles y devotos de la patrona de Puno la acompañaron en su recorrido por las diversas calles de Puno.
1. CONJUNTO AUTOCTONO CAHUIRES TACQUINA - CHUCUITO
2. ZAMPOÑISTAS PROYECTO PUNO- BARRIO VALLECITO
3. SIKURIS NUEVA EXPRESION RIJCHARIY PUNO
4. CARNAVAL CHAKU DEL CENTRO POBLADO CHUCAHUACAS
5. JUVENTUD KAJELOS DE SAN JUAN DE DIOS- PICHACANI
6. CARNAVAL DE CABANILLA COMUNIDAD DE COLLANA
7. LOS TURCOS DE CABANILLA- LAMPA
8. CARNAVAL DE SANTIAGO DE PUPUJA
9. ASOCIACION CULTURAL UNKAKOS- MACUSANI- CARABAYA
10. CARNAVAL "LAWA KUMUS" DE VILLA SOCCA
11. NUEVA GENERACION KAJELOS DE MARCA ESQUEÑA
12. CARNAVAL DE SANTIAGO DE PUPUJA ZONA VALLE
13. ASOCIACION CULTURAL DE SICURIS FUERZA JOVEN
14. AUTENTICO Y ORIGINAL CARNAVAL DE ICHU
15. AYARACHIS DE CHULLUNQUIANI PALCA - LAMPA
16. CENTRO CULTURAL JUVENTUD DE COLLANA - CABANA
17. YAPUCHIRIS JOVENES AYMARAS
18. CARNAVAL DE ALTO ANTALLA- PALCA
19. CARNAVAL DE MAÑAZO- IRRIGACION CAHUALLA
20. CENTRO CULTURAL PINKILLADA- MOHO
21. AUQUI AUQUIS ACHACHIS KUMOS DE UMUCHI- MOHO
22. CONJUNTO WIFALAS SAN ANTONIO DE PUTINA
23. CONJUNTO LOS LLAMERITOS DE CANTERIA
24. JUVENTUD CLAVELITOS DE CAMACANI- PLATERIA
25. SIKURIS "JUVENTUD ROSALES ROSASPATA
26. CONJUNTO MAYKU KONDORINE- KELLUYO
27. SIKURIS GLORIOSO SAN CARLOS- PRIMARIA
28. AUTENTICOS CHACAREROS TITILACA ZONA LAGO - PLATERIA
29. "WARAQUEROS DE LAQUEQUE-IGUARA" - SANDIA
30. CONJUNTO FOLKLORICO CARNAVAL DE ARAPA
31. CHOKELAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARIJUYO- LARAQUERI
32. CARNAVAL AYARCACHI LACACHI ZONA ALTA ACORA
33. "KAQCHAS CHITA SINALACUY" ORURILLO MELGAR
34. PINKILLADA UTACHIRIS- DESAGUADERO
35. ORGANIZACIÓN CULTURAL "WIÑAY QUTA MARKA"- CCOTA
36. ASOCIACION CULTURAL LOS ARGENTINOS DE PAUCARCOLLA
37. CONJUNTO “PAPA TARPUY" DE ALTO CATACHA - LAMPA
38. CARNAVAL DE JAYLLIHUAYA- PUNO
39. ZAMPOÑISTAS NUEVO IMPACTO- ACORA
40. CHACALLADA POTOJANI GRANDE – CHUCUITO
41. ASOCIACIÓN CULTURAL LOS TENIENTES DE INCASAYA -CARACOTO
42. CONJUNTO FOLKLORICO CARNAVAL DE PUSI
43. ASOCIACION CENTRAL PULIPULIS DE TARACO
44. CARNAVAL DE CHUCARIPO SAMAN- AZANGARO
45. CONJUNTO SURI SIKURIS CIUDAD DEL LAGO- PUNO
46. LOS CHACAREROS DE CARITAMAYA -ACORA
47. CONJUNTO VICUÑITAS DE COLLINI- ACORA
48. CARNAVAL DE CHUCUITO
49. KAJELOS DE YUNGUYO- CHAMACUTA ACORA
50. CARNAVAL MISTURISTAS DE ATUNCOLLA - SILLUSTANI
51. ASOCIACION CULTURAL CHUYMA LUNTHATA- DESAGUADERO
52. "WAPULULOS CARNAVAL DE LAMPA"
53. CULTURAL GENUINOS AYARACHIS DE PARATIA
54. CULTURAL Q¨ASWA 5 CLAVELES DE CAPACHICA
55. SIKURIS 27 DE JUNIO NUEVA ERA
56. CHACAREROS DEL CENTRO POBLADO DE CHANCACHI - ACORA
57. PINKILLADA LUQUE PANKARA- DESAGUADERO
58. CULTURAL UNUCAJAS- AZANGARO
59. CONJUNTO "QAWRA TIKHIRIS DE KELUYO"
60. CHACAREROS FLOR DE SANKAYO
61. CONFRATERNIDAD NEGRITOS DE CCACCA- ACORA
62. WIFALAS SAN FERNANDO DE SAN JUAN DE SALINAS
63. GRUPO DE ARTE 14 DE SETIEMBRE- MOHO
64. CARNAVAL DE MACARI JAURAY " VIRGEN SANTA LUCIA"
65. ZAMPOÑISTAS CULTURAL "ARCO BLANCO"- PUNO
66. CHACAREROS FUERZA AYMARA YANAQUE ZONA LAGO- ACORA
67. CENTRO DE CULTURA ANDINA VARADOS DE ICHU
68. CONJUNTO CENTRO CULTURAL CARNAVAL DE CCOTA
69. DANZA GUERRERA LOS UNKAKOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PACAJE- MACUSANI
70. ASOCIACION FOLKLORICA KAJCHAS DE CARACARA- NICASIO
71. CULTURAL LLAMAYURIS CHUSAMARCA- ACORA
72. CARNAVAL DE CHURO- HUAYRAPATA- PENINSULA DE CHUCUITO
73. ASOCIACION CULTURAL ORIGINARIO HACHAKALLA DE USICAYO
74. ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL DE CAPULLANI
75. SIKURIS "SENTIMIENTO QORY WAYRA"- SAN ANTONIO DE PUTINA
76. CARNAVAL DE CHULLUNQUIANI- PALCA- LAMPA
77. CONJUNTO YAPUCHIRIS 25 DE JULIO
78. CULTURAL TUPAY ZONA LAGO CHOCO- CHUPA AZANGARO
79. ASOCIACION DE ZAMPOÑISTAS CHUCUITO- JULI
80. UNUCAJAS DE J. D. CHOQUEHUANCA- AZANGARO
81. KAJELOS ASOCIACION CULTURAL ESTUDIANTES LARAQUERI
82. CARNAVAL DE ESMERALDA ARAPA- AZANGARO
83. CARNAVAL CHOQUE PARCIALIDAD LLUSKANAQUE JURUNAHUI- ACORA
84. CULTURAL SANGRE AYMARA - PERKA- PLATERIA
85. SIKURIS INTERNACIONAL "LOS ROSALES DE ROSASPATA"
86. CARNAVAL DE ICHUÑA- MOQUEGUA
87. Q"ARAPULIS O QUENA- QUENA - 14 DE SETIEMBRE- JULI
88. ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL DE CHUPA
89. KAJCHAS CRUZ TARPACUY ICHUCAHUA ORURILLO
90. WIFALAS DE ASILLO DE LA COMUNIDAD CHAUPI COMPUYO- ASILLO
91. CENTRO CULTURAL PULI PULIS DE CARACOTO
92. CARNAVAL DE PAUCARCOLLA
93. ASOCIACION DE ZAMPOÑISTAS JUVENTUD MAÑAZO
94. ASOCIACION CULTURAL KASWAS DE HUATA
95. SIKURI PROYECTO ALPHASUR PEÑABLANCA- SANTA LUCIA
96. JUVENTUD CHACALLADA "BRISAS DEL LAGO" LUQUINA CHICO
97. CHACAREROS JATA KATUS MOLINO KAPIA DE ZEPITA
98. CONJUNTO UNUCAJAS PUNTA JALLAPISI- AZANGARO
99. LOS AUTENTICOS KARABOTAS PICHACANI
100. CHACALLADA SELVA ALEGRE- CAMACANI- PLATERIA
101. LLIPI PULIS DE CCAPALLA - ACORA
102. ASOCIACION FOLKLORICA ALPAQUEROS CULTA
103. CHUNCHOS DE ESQUILAYA- AYAPATA
104. SICURIS JUVENTUD PROYECTO CIELO AZUL
105. TALLER DE ARTE POPULAR "YAWAR INKA"- JULIACA
106. SIKURIS INMORTALES HATUN JACHAS PUTINA
107. SIKURIS "YAWAR TAQPACHANI" INGENIERIA MECANICA ELECTRICA UNA
108. KAJELOS SAN SANTIAGO DE VILUYO- PICHACANI
109. CULTURAL UYWACHUAS DEL C.C JATUCACHI
110. ASOCIACION FOLKLORICA DE LURIGUAYO JUVENTUD RIVALES DE AYCHUYO
111. ASOCIACION JUVENIL SANGRE REBELDE - PUNO
112. LURIGUAYO FRATERNIDAD CULTURAL LOS COMPADRES DE YUNGUYO