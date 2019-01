Cusco: Piden pensión para familia de policía que salvó vidas con donación de órganos

Cusco. Luego de perder a su esposo, la angustia no termina para Yaneth Valdivia, viuda del suboficial PNP Abel Lazo Huamán (34), quien falleció a inicios de este año, producto de un aneurisma cerebral fulminante. Dejó en el desamparo a su familia. Sin embargo, la donación de sus órganos salvó las vidas de cuatro personas.

El nombre de Abel Lazo hizo noticia, cuando sus familiares respetaron su voluntad de ser donante. El valeroso policía cumplió, hasta después de la muerte, con los sagrados deberes de su institución, como el de ofrendar su vida para salvar la del prójimo.

Su corazón, hígado y riñones sirvieron para que cuatro pacientes, dos en Cusco y otros dos en Lima, continúen con vida.

Desde la muerte de su esposo, Yaneth se ha quedado sin recursos económicos que le permitan mantener a sus tres pequeños hijos. Según las normas de la Policía Nacional del Perú (PNP), no podría recibir una pensión vitalicia, pues, lamentablemente, los 13 años que Abel sirvió en la institución no son suficientes para alcanzar ese derecho. "Tenía que cumplir 15 a 20 años para acceder a una pensión para la familia, después de muerto", citó la angustiada mujer.

La viuda pide al ministro del Interior, Carlos Morán, y al presidente Martín Vizcarra que puedan atender su pedido y se haga una excepción. Afirma que si acepta la liquidación que por ley le corresponde, no tendría seguro médico; el cual es necesario para atender a la más pequeña de sus hijas, que sufre una discapacidad.

La mujer no oculta el orgullo por su fallecido esposo y, con lágrimas en los ojos, dice: “Él siempre fue leal al uniforme, vivía para servir a los demás, dio todo por la familia policial. No considero justo que ahora me dejen en el desamparo", concluyó.