Trujillo: ciclistas salen a las calles en honor a menor atropellado [VIDEO]

Tras la lamentable muerte del ciclista Lance Ramírez Alva (12), el último domingo, en la Panamericana Norte, ciclistas, sociedad civil y personas de a pie tomaron las calles anexas a la Plaza de Armas de Trujillo para exigir justicia y concientizar a las autoridades sobre la necesidad de contar con ciclovías, así como el respeto que deben tener los automovilistas.

La protesta pacífica estuvo liderada por el calificado deportista y padre del menor, Luis Ramírez D’Angelo, quien junto a un gran número de personas montadas en bicicletas y a pie recorrió el centro histórico en un ambiente luctuoso, de mucho respeto y pacífica protesta.

En el punto de encuentro, las decenas de acompañantes ensayaban arengas y demandas en memoria de Lance; mientras, el padre explicaba por dónde se desarrollaría el recorrido, pese a su entendible estado por el deceso de su vástago. El itinerario inició en la plaza y continuó por las principales avenidas del distrito como la Av. España, la Av. Larco, la Av. Perú, etc.

“Esta marcha ya no es para recuperar la vida de mi hijo, él ya descansa para siempre, pero lo que quiero es ver por la vida de todos y cada uno de nosotros los que pedaleamos y todavía estamos en la ruta. Cuántas bestias nos han hecho daño, cuántas bestias nos han hecho caer. No tenemos un velódromo, una ciclovía. No tenemos nada seguro. Somos unos fantasmas en la ruta”, expresó entre lágrimas el afligido padre.

Como se recuerda, Lance Ramírez manejaba por la carreteras de la provincia de Virú junto a cuando fue embestido por un automóvil.